A pobreza não é uma fatalidade

Os números da pobreza na Madeira chocam qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade e de justiça social. Saber que 81 mil concidadãos, alguns que vivem ao nosso lado, estão em risco de pobreza, só pode ser motivo de constrangimento, mas também razão para a termos uma nova ação. Os indicadores oficiais referem que 27,5 por cento dos nossos concidadãos vivem no limiar da pobreza com menos de 467 euros por mês, sendo que muitas famílias vivem em privação material severa, ou seja sem acesso a um conjunto de bens essenciais à sua vida. O nosso risco de pobreza é 10% superior à média do país. Além disso o grau de desigualdade entre os mais ricos e os de menores rendimentos é o segundo maior de Portugal. O pior é que estes números têm vindo a agravar-se, pese embora todos as proclamações, fundos, programas, projetos e mais não sei quê, que todos os dias vamos ouvindo que estão no terreno para reduzir a pobreza e evitar a exclusão social.

A verdade é que apesar dos 23 mil milhões de euros !!! derramados sobre a economia regional nas últimas 4 décadas, permanece uma pobreza estrutural, há grupos de pessoas sem futuro na nossa sociedade, as diferenças socio- económicas ainda são muito acentuadas, há um empobrecimento de uma parte da classe média, os jovens têm enormes dificuldades para afirmar-se e vencer na vida e basta visitar um bairro social para ver quantas pessoas ainda estão excluídas da comunidade. Isto é, continuamos numa sociedade piramidal, estratificada, em que o elevador social está parado, depois de alguns anos em que funcionou, com o advento da Autonomia, a democratização da Educação e o boom económico.

O combate à pobreza e à exclusão faz-se por via do crescimento económico, de melhores salários e pensões e de uma justa distribuição da riqueza, mas também através do acesso à educação, ao conhecimento, à cultura, à habitação e a outros serviços públicos. Ora, isto não tem acontecido nos últimos anos e as causas e consequências são conhecidas. A profunda crise que a Região passou entre 2011 e 2015, que em muitos casos ainda perdura, com uma dupla austeridade, resultante dos resgastes das dívidas nacional e regional, com cortes de rendimentos, congelamento de carreiras e aumento do custo de vida e dos impostos, provocou recessão, falências, desemprego e, naturalmente ruturas no tecido social.

A verdade é que apesar de alguma recuperação, estamos muito longe da média dos principais indicadores económicos nacionais. Em parte, reconheça-se, porque há 40 anos Madeira e Açores eram as duas regiões mais atrasadas do país, mas também porque não tivemos, nas últimas décadas, as melhores políticas económicas e sociais. Dados de 2018, indicam que em média um madeirense ganha menos 1000 euros por ano que um continental e menos 2.600 que um residente em Lisboa e o mesmo se passa com a média das pensões e reformas que são mais baixas nas ilhas. A distribuição da riqueza por via fiscal e através das contribuições sociais e outras políticas públicas também não tem sido a mais correta, pois não basta derramar dinheiro sobre a miséria e a pobreza, é necessário trabalhar para que cada família, e cada um dos seus membros, tenha um projeto de vida para que um dia deixe de depender de rendimentos sociais de inserção e de subsídios da segurança social.

A Educação e Formação, o Crescimento com melhores salários, uma Política Fiscal Justa e uma correta aplicação dos Fundos Europeus com retorno económico e social, são os eixos principais de qualquer estratégia de redução da pobreza e da exclusão social. A principal desigualdade que leva a outras diferenças sociais é a desigualdade do conhecimento e do acesso ao conhecimento e à cultura. Quem tem melhor formação e mais competências, tem mais rendimentos e melhor integração na comunidade. Só com uma economia a crescer, mais competitiva e com mais produtividade e a criar emprego, poderemos ter melhores salários. Só com um maior aumento do Produto Interno Bruto, poderemos ter uma redução de impostos, aliviando a classe média e as pequenas empresas da asfixia fiscal. Só aplicando bem os fundos da Europa poderemos gerar mais riqueza e distribui-la de forma socialmente justa. Até lá, podemos arranjar apoios, subsídios, rendimentos mínimos e quejandos, mas a verdade é que isso são apenas paliativos que ajudam a esconder o problema e a manter as pessoas na exclusão, não resolvendo o problema de fundo que são as desigualdades e as injustiças sociais. O que é necessário é olear o elevador social e voltar a pô-lo a funcionar, abrindo oportunidades e criando emprego mais bem remunerado para os mais jovens e reconhecendo e premiando o trabalho, o esforço e o mérito dos que produzem, trabalham e criam riqueza. Porque a Pobreza não pode ser uma Fatalidade!