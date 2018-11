A pequena história de um facto político relevante

Corria o ano de 2007. Estávamos a ser pressionados por um governo nacional activamente hostil. O sufoco era grande. O mal-estar notório. José Sócrates, à época Primeiro-Ministro, fez aprovar inaceitáveis alterações à Lei de Finanças Regionais. O objectivo mostrava-se claro, estrangular a Madeira para tirar daí proveito partidário.

A certa altura pedi ao então Presidente para ser recebido. Precisava falar com ele a sós. Nesse dia cometi o que poderia ter sido uma grande imprudência. Com consequências imprevisíveis para mim e para o PSD. Sentado à frente dele, sem outros preâmbulos, disse-lhe, imaginem, que deveria demitir-se. Provocando desse modo a antecipação de eleições. Olhou surpreso para mim, levantando os olhos que antes pousavam sobre um papel qualquer. Com cara de poucos amigos determinou que me explicasse. Aí percebi que, muito provavelmente, a minha permanência no executivo terminaria ali, naquele instante. E a minha carreira neste ramo de actividade pública ficava a valer o mesmo que tabaibo fora de estação.

Lá me justifiquei apresentando as minhas razões. A primeira reacção do meu interlocutor foi acusar-me de insanidade. “Você está louco”, exclamou. “Ninguém entenderia o meu abandono!”, adicionou. Voltei à carga e somei argumentos à tese que antes explanara. Ele já não deu resposta. Bom sinal. Estava pensando. E, depois, começou a fazer perguntas às quais fui procurando responder. Terminado o interrogatório, o líder, mostrando a sua habitual perspicácia, combinou: “Vamos fazer desta forma, você encomenda uma sondagem e põe-me aqui no gabinete. Eu analiso quando chegar e, só depois, tomo uma decisão. Isto fica rigorosamente entre nós.”

Passados uns dias tinha o estudo de opinião nas mãos e fui deixá-lo onde me fora indicado.

Quando regressou de viagem e, com certeza, depois de amadurecer os resultados da amostra, chamou-me. Foi sem surpresa que ouvi o que de substancial tinha para me dizer. Ia demitir-se e recandidatar-se. O resto saiu mais inesperado: “E vou tornar público que você apresenta-se comigo”. Creio que nunca anunciara qualquer membro do governo previamente ao acto de consulta popular. Mas naquela vez foi desse jeito. Acrescentou que iria convocar os órgãos do partido para comunicar o que acabara de resolver. Dito e feito.

A notícia caiu com estrondo.

E passei a ter a cabeça a prémio já que alguns dos que desempenhavam funções no parlamento e na administração não gostaram de saber que o seu mandato terminaria mais cedo. Nem se deram ao trabalho simples de pensar que se prolongaria por mais quatro anos.

Chegou o dia da reunião magna entre congressos e o então principal dirigente dos sociais-democratas informou o que, entretanto, já toda a gente sabia. Com uma particularidade, adiantou que a ideia tinha sido “do João”. O que não era costume, nem sequer para elogiar-me, até porque nessa altura ninguém sabia se o plano seria bom ou mau. Não passava de uma indigitação a prazo para, caso tudo corresse mal, haver um culpado. Que ficava, desde logo, identificado. Nada de especial, as coisas não têm de ser assim mas, o mais das vezes, são assim mesmo. Naquele período passei a sentir-me como peru em vésperas de Natal.

Três meses depois tivemos eleições antecipadas e o PSD obteve, em número de votos, o melhor resultado da sua história. Foram 90.339 boletins depositados nas urnas a seu favor! Melhor do que as goleadas antigas dos primórdios da Autonomia.

Não me recordo se alguém me cumprimentou ou agradeceu. Salvo Alberto João Jardim, o indiscutível vencedor, naturalmente. Mas houve muita gente sufragada, escolhida e nomeada para inúmeros e variadíssimos cargos e lugares.

E a que propósito me lembrei disto agora? Não sei. O que fiquei a saber é que tomar uma decisão desta natureza ou aconselhar alguém a fazê-lo é acto de muita responsabilidade. E a expectativa e ansiedade tornam-se angustiantes até termos conhecimento do desfecho final. Que, se corre bem, é obra de todos e ninguém te agradece, se corre mal, és crucificado sem compaixão nem misericórdia e vais cumprir penosa e vasta penitência no deserto onde se fazem as famosas travessias.