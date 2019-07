A minha primeira vez...

Esta semana estreei-me no Porto Santo. Uma falha enorme que carregava após tantas viagens à Madeira e que sempre me aguçava o apetite de cada vez que me descreviam a ilha. Foi por isso com natural expectativa que dei início a esta concretização que esteve em vias de ser mais uma vez adiada por ter encontrado o ‘Lobo Marinho’ esgotado quando me decidi a comprar os bilhetes. Telefonemas e a simpatia dos funcionários do Hotel Porto Santo Spa resolveram a situação. O percurso acabou por ser feito sem grandes sobressaltos pese embora o facto de o barco ir cheio devido ao facto de o feriado do Dia da Região ser a uma segunda-feira o que proporcionou um fim-de-semana prolongado para muitos e por isso mesmo o apetecível e merecido descanso.

O tempo cinzentão não augurava grande praia. Já me tinham dito que por ali o tempo é sempre incerto e o Sol deixou de fazer parte do cardápio de chavões utilizados para comunicar o destino. Mas quando ouvimos falar do Porto Santo é inevitável não pensarmos em praia e mar o que mesmo com tantos avisos nos acaba por frustrar quando não é isso que encontramos. Felizmente não se confirmou. Com as nuvens como companhia quase constante o céu azul fez-se valer e os raios solares mesmo que intermitentes deram-me a oportunidade de aproveitar os primeiros mergulhos num Mar que me fascinou pela sua água translúcida que permite sempre que nela entramos ver o seu fundo. O areal de tão comprido nunca permite excessivos amontoados de gente o que dá uma sensação de conforto ou melhor, existem sempre zonas muito pouco povoadas para quem gosta de maior privacidade e não tem por hábito colocar umas toalhas em cima das outras.

A simpatia das pessoas também me chamou à atenção. Desde a chegada e durante toda a estadia, nos restaurantes ou nos bares sempre fomos recebidos com simpatia e prestabilidade o que acaba por nos dar uma imagem positiva do sítio. O espírito positivo e as boas energias sempre nos acabam por ajudar a libertar e a desfrutar do espaço da melhor forma. Um dos pontos altos e das maiores surpresas foi para mim a restauração. Perdoem-me os restaurantes da Madeira a que já fui, mas ainda não tinha comido tão bem no arquipélago como comi ali. Nos pequenos espaços, mas sobretudo pelo restaurante Torres que me encheu as medidas. Marquei após uma breve consulta no Google e o tiro foi em cheio. Embora relativamente longe das praias pagar o transporte vale bem a pena. Um pátio exterior a fazer lembrar os famosos italianos muito bem decorado, com fino requinte nas mesas, sem nada de muito carregado mas com ar de praia e sabor a liberdade. Uma mesa de reservas antiga mas bem restaurada no centro do espaço recebe-nos com ar gosto afinado. Na comida tudo bom. Desde o Bolo do Caco às canecas de cerveja mas sobretudo no maravilhoso “Polvo à Clarinha” , talvez o melhor que já comi e que me encheu as medidas. Arroz a fazer lembrar os tailandeses com caju e verduras. Legumes saborosos. Uma excelente experiência.

Nas minhas caminhadas ao final do dia não resisti à tentação de ir saborear as famosas Lambecas. Sorvetes a fazer lembrar a infância que nos trazem memórias desde o gelado até aos cones da Progel tão comuns há uns anos e cada vez mais em desuso. Ali mesmo ao lado uma pequena rulote com crepes num espeto não lhes ficam atrás. O de nutella soube-me a pouco, comia dois ou três se pudesse... A praia de areia dourada foi ainda presenteada com um espectáculo de fogo de artificio representativo do Festival do Atlântico que este ano se decidiu (e muito bem) a estender até ali. Foi por isso uma viagem a repetir em breve. Ali o descanso encontra-se com a praia e uns renovadores mergulhos no mar. Fiquei deliciado. No caminho do Hotel para a Vila vi também uma das casas mais bonitas que já tive oportunidade de observar. Uma casa nas Pedras Pretas que me deixou babado. Quem sabe um dia lá consiga chegar... Sonhar não custa... Por agora chega-me perfeitamente a companhia perfeita e um copo de vinho ao Pôr do Sol. Rir e desligar um pouco das preocupações. Obrigado Porto Santo.