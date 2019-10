A Cultura dos privados

Comecei cedo o meu trajecto cultural mas só assumi esta minha paixão de uma forma mais séria quando aos 21 anos fui eleito Vice-Presidente do Centro de Cultura Europeia de Lisboa onde entre outros projectos tive a felicidade de fazer parte do grupo que iniciou os Estudos Europeus que depois se vieram a fundir com o projecto Erasmus mas que fazem muita falta porque eram vocacionados para este tema. Depois a vida teve a felicidade de me levar a viver no Brasil e em Moçambique onde pude aguçar o meu interesse pelo multiculturalismo e pela troca de experiências e de valências entre os povos sobretudo neste imenso mercado de 250 milhões de falantes da Língua Portuguesa. Da mesma forma teve também a felicidade de me colocar no caminho aquele que é de há uns anos a esta parte o meu companheiros de luta em vários projectos e parcerias. Ele com as empresas dele, eu com a minha.Ambos abdicámos de bons empregos, sólidos, estáveis e bem remunerados para nos entregarmos a esta saudável loucura de fazermos aquilo que verdadeiramente gostamos. Ele com a sua passagem por Cabo Verde, Guiné Equatorial e eu como disse pelo Brasil e por Moçambique, e achámos então que deveria existir uma espécie de ponte, uma plataforma Cultural que unisse e desse palco concreto aos diversos agentes culturais que gravitam no Atlântico Português mas também apostando naquilo que nos une à Macaronésia.

Mas quem aposta na Cultura como modo de vida e desempenho profissional nos dias que correm tem que saber que vai para sofrer, e assim tem sido desde o primeiro dia do projeto. Foi tendo essa consciência que quando há precisamente um ano atrás idealizámos o nosso primeiro Centro Cultural e Criativo começámos logo a tentar encontrar formas criativas de rentabilizar o nosso projecto alternativas aos financiamentos públicos. Foi por isso que após esse ano que representou mais de 200 mil euros de investimento e cerca de 300 eventos culturais produzidos apresentámos a ideia do Hotel Cultural em conjunto.

Primeiro porque achámos que esse podia ser o canal de diferenciação que nos permitia rentabilizar o espaço e oferecer os produtos culturais que havíamos desenhado.Depois porque na óptica da hotelaria e do Turismo este projecto podia representar uma parceria estratégica com os diversos governos e uma oportunidade única de conceber um conceito que desse verdadeiro ênfase às Industrias Criativas. Um hotel com residências artísticas , que desse oportunidades a quem produz Cultura mas que se sustente como negócio e como atração turística suportado por uma grande plataforma que una todos os artistas de Língua Portuguesa.

Mas para chegarmos aqui tivemos um ano a investir do nosso bolso e a apostar na descentralização com todos os riscos inerentes ao sair do Funchal, mas apostando em Machico naquele que sempre foi o berço cultural da Madeira. Apostámos naquilo em que acreditamos, apesar de muitos nos chamarem utópicos, com as respectivas rendas e taxas adjacentes sem nunca nos queixarmos, mas antes a tentar encontrar uma forma de que isso representasse um retorno. Mas muitos eventos ao longo deste ano tiveram uma adesão absolutamente superficial. Por isso quando falamos em descentralização e em democratização temos obrigatoriamente que falar da atração de novos públicos que sustentem estes eventos. Isso tem que passar por formar e educar para a Cultura , numa relação estreita com a escola e com as comunidades locais. Foi por isso realizada uma parceria com a APEL. É um trabalho árduo , de muita persistência e resiliência. Mas é um trabalho que passa muito também pelos políticos e por quem nos Governa. É necessário encontrar formas de rentabilizar o nosso património e de enquadrar a nossa história para serem claramente mais valias económicas e sociais.

Foi através desta caminhada que chegámos ao conceito do Hotel Cultural, porque acreditamos que só com as receitas daí provenientes, conseguiremos pagar as contas da cultura, sem sermos subsidio dependentes, ao mesmo tempo que oferecemos programação e palco aos emergentes artísticas. Isto passa muitas vezes apenas e só por darmos uso aos espaços que temos que se encontram em variados casos devolutos ou altamente desaproveitados e pô-los ao serviço da sociedade de associações e de quem apresente projectos válidos na área das industrias criativas numa espécie de dois em um, revitalizando os espaços e dando lhe um uso de valor acrescentado para a sociedade.

Também em relação à nossa historia que acaba também por ser o nosso património precisamos de instituições e de estratégias que nos coloquem nos centros de decisão e que não se fechem em si próprios como faz muitas vezes por exemplo o Instituto Camões que com as verbas astronómicas de que dispõem podia e devia fazer muito mais.É por isso que a gestão privada é muito mais difícil que a gestão pública, porque mexe com o que é nosso e não com o que é dos outros ou de todos. Essa é a razão da área cultural ser tão pouco atrativa para os empresários e empreendedores.

Há no entanto neste campo um Infindável Mundo por explorar e que acredito a breve trecho trará uma nova dinâmica e ajudará a revitalizar diversas áreas supostamente menos interessantes. Haja espirito criativo e vontades , publicas e privadas para fazer acontecer. É por isso que luto todos os dias. Para rentabilizar o que é meu mas que culturalmente é um pouco de todos nós. No fundo é o caminho inverso. Em prol da comunidade tentar rentabilizar as minhas paixões ao invés de me aproveitar deles e delas. Apesar de todas as contrariedades, mesmo as piores que possam existir aqui estamos para darmos continuidade a um projecto que muito me orgulha.Entramos agora numa nova fase com a reabertura do Atlanticulture Center e a aposta nos novos espaços em Cabo Verde e na Guiné Bissau num projecto que tem muito de responsabilidade social e que quando estiver todo pronto talvez mereça o reconhecimento de quem devia ter a obrigação de zelar pela nossa Cultura.Se até agora fizemos tudo bem? Claro que não! Mas estaremos a trilhar o caminho certo, o de tentar fazer e de dar ao invés de falar. Em breve terão novidades...