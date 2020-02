A boa morte

1. A legalização da eutanásia foi aprovada na generalidade na Assembleia da República.

Esse debate, que foi elevado no Parlamento, não o foi na rua. É pena.

Quando falamos de eutanásia, não falamos apenas do direito à vida, mas do sentido da própria vida. E não podemos esquecer que temos “direitos” diferentes na cabeça. Para uns, um direito disponível, que se realiza também através da liberdade de “viver bem”, incluindo a de decidir quando morrer (será a este direito que Isabel Moreira se referiu quando afirmou que o direito à vida “não é absoluto”). Para outros, um direito sagrado e por isso indisponível, cujo termo o Estado não pode aceitar ou promover.

Esse contraste é ainda mais evidente na expressão “vida digna”. Para uns, dignidade é domínio sobre si, e sobre as condições em que se morre; para outros, digna será a aceitação estóica do sofrimento. Um moribundo que vomita à beira de uma cama de hospital pode parecer tão indigno aos primeiros quanto digno aos segundos.

Um par de leituras elementares é de resto suficiente para dar um nó à cabeça. Ronald Dworkin, por exemplo, acreditava que o tema não era sintetizável, no sentido em que respostas diferentes podiam estar correctas se fossem produzidas a partir de princípios morais igualmente distintos e incompatíveis. Para ele, as crenças quanto à eutanásia derivam de ideias concorrentes e complexas quanto ao valor intrínseco da vida, e ao significado do respeito por si próprio e pelos outros. O cocktail é subtil e volátil, tanto que Dworkin concluiu que estas decisões deviam, numa democracia, ser confiadas à consciência individual.

Esta consciência individual, e a sua formação, merece alguma contenção. Na dúvida, ou na certeza, é de bom tom fingir que se compreende a complexidade do problema.

2. Discordo da eutanásia. Não discordo por sadismo ou defeito de compaixão, e não discordo sequer com certeza. Discordo porque julgo que o Estado não está apenas a atribuir um direito, está a constituir-se num dever de respeito pela decisão de morrer. A devolução de livre-arbítrio é radical, e radicalmente consequente. A eutanásia, que começa por se admitir em situações de lesão ou doença incurável e sofrimento intolerável, vai fatalmente alargar-se a outros desejos de morte.

Será assim porque o sofrimento é insanavelmente pessoal. Se o Estado deve respeitar a vontade de quem quer morrer, e se não consegue aferir razoavelmente os motivos dessa decisão, é inevitável que esses motivos se alarguem.

Quem é o Estado para ajuizar quem sofre mais ou sofre menos? Para decidir quem deve aguentar a vida, e quem deve exonerar-se dela?

Depois da eutanásia, ninguém.

Porque o sofrimento é de quem o sente, a eutanásia estende-se à doença crónica, ao cansaço de viver, ao desembaraço de quem se sente um fardo. Tem sido assim em todo o lado.

3. Discordar custa. Implica sofrimento, e, com a colaboração do destino, talvez o nosso sofrimento, e o daqueles que nos são próximos.

Esse será, porém, o preço de atribuir a todas as vidas um valor igual. De negar à vida uma apreciação flutuante, que varia consoante se esteja feliz ou triste, saudável ou doente, forte ou fraco. A vida não deve ter uma cotação, e não deve ser o próprio a fixá-la. Todos vimos o Million Dollar Baby e o Mar Adentro, histórias de vidas cujo valor só a morte poderia paradoxalmente libertar. Não vimos, ainda, as histórias de desencontro entre os que partem e os que ficam, entre os que não valorizam a sua vida e os que continuam a valorizá-la. Podem existir.

4. Quando nos mantém vivos apesar de já não o desejarmos, o Estado inflige-nos uma violência.

Quando morremos apesar de outros não o desejarem, infligimos nós uma violência contra a sociedade.

O sofrimento não termina, só se desloca. Talvez faça parte da vida. E a escolha, aqui, não seja entre sofrer e não sofrer, mas entre quem tem poder, e quem está sujeito ao poder.

Se a vida é minha, e só minha, tenho o poder de a terminar, e os outros estão sujeitos a essa decisão. Se a minha vida é também dos outros que me querem, e se tem dignidade própria, o poder é deles através do Estado, e estou eu sujeito a essa decisão.

Se é esta a escolha, que dita a consciência?

5. Venha o que vier, não devemos permitir que a eutanásia justifique o desleixo nos serviços paliativos, e a deterioração dos últimos dias daqueles que não tenham optado pela eutanásia, ou tenham perdido o discernimento para essa opção.

6. Marcelo tem uma função difícil. Mas não tão difícil como parece, até porque o têm encurralado mal. A pergunta não é se Marcelo, como católico, pode invocar uma qualquer objecção de consciência para vetar a lei da eutanásia. Seria absurdo. A pergunta é se Marcelo não foi também eleito com os votos de muitos milhares de católicos, e se tais votos não lhe conferem um mandato civil de oposição à eutanásia. Seria legítimo.