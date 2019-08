Você é racista?

O racismo pode ser o resultado sentimental para uma percepção de diferenças constitucionais entre seres humanos. Seja na cor da pele ou nos hábitos e costumes, seja no desfecho de uma qualquer acção-reacção, seja até noutro elemento inesperado qualquer. A exteriorização desse sentimento ou a sua ausência é outro problema. O modo ou forma de exteriorização, que pode ser chocante, conflituoso, ou somente verbal ...é outro novo problema.

Muitas das vezes o conceito de racismo está relacionado com a reactividade entre dois ou mais seres humanos de cor de pele diferente, mais comummente nas cores preta e branca. Dir-se-ia que, esta é a forma de racismo mais trivial e comum ... que provoca uma rejeição ou uma repulsa de um ou dos dois lados. Historicamente, esta forma de racismo, está relacionada principalmente, com os movimentos europeus de colonização nos continentes africano, asiático e americano. E esse racismo vive e sobrevive connosco, portugueses, pela nossa histórica convivência colonialista, particularmente a africana, onde administrámos territórios desse continente ... mais tarde com o desencadeamento de uma guerra - para a manutenção da nossa posse territorial - que depois resultou no desaire esperado da derrota, do abandono, da fuga, com as consequências por demais vividas e reconhecidas.

Mas, o país que mais avaliou, classificou e quis disciplinar os fenómenos rácicos foi a África do Sul, onde um regime de uma certa época, separou as raças, fisicamente, nos acessos estatais, oficiais,... até nos sanitários, ... somente pela diferença da cor da pele! Mais tarde, um homem de “cor”, com uma capacidade e inteligência extraordinárias, muda o rumo e a história desse país africano, tornando-o num regime democrático com plenos direitos.

Mas o racismo não acabou! Nem acaba! Hoje o racismo, é um nome ou uma palavra escolhida, para expressar um estado de espírito de pretensa superioridade, de discórdia, de conflito, entre pessoas ou grupos delas. A palavra globalizou-se no seu sentido original, agora, com uma grande dimensão. Veja-se que, no simples conflito entre clubes de bairro, .. por simples diferenças cromáticas e outras diferenças supérfulas, existe uma forma básica de racismo, ali apelidado de “bairrismo”, ... condicionando, conflitos, agressões, ... sem qualquer alusão à cor da pele! As opções e crenças religiosas e os conflitos por elas gerados, não serão também formas de racismo? Quantas mortes ocorreram, ... e ainda ocorrem, relacionadas com as diferenças entre opções religiosas? As organizações mundiais, motivadas, preparadas, para combater e conquistar territórios pertencentes a diversos países do mundo, com o intuito de fundar e organizar um estado novo e independente, ... com regras e leis seguramente extremistas e anti-democráticas, não serão uma forma grave e perigosa de racismo?

Na minha modesta opinião acho que qualquer pessoa pode ser racista, ... só por pensamentos ou por palavras e obras ... porque o sentido da palavra mudou e tornou-se mais amplo e abrangente. A côr da pele como motivo de um conflito está para mim parca de sustentação! Mas é sempre um problema discutível! O mundo evoluiu e a educação dos povos floresceu, dinamizou-se, com uma comunicação entre os continentes, gigantesca. O racismo de que hoje se fala e escreve é talvez mais uma forma de acção-reacção, relativa a uma situação distorcida ou anómala, com as mais variadas causas e origens, ... pelas mais diversas maneiras de pensar, de ver e de executar. Diria que se trata de um “daltonismo cerebral”, ... talvez corrigível com “lentes policromáticas” de acordo!

Acho assim que somos todos racistas, ... em qualquer coisa, seja pequena ou grande, ... nas nossas vivências, mas, na maior parte dos casos, somente no sentido “minor” do termo ou da palavra.

Frases como estas... - Estás a ser racista? ... - Não estás a ver bem a cena? ...são triviais e não têm qualquer peso rácico específico!

Tenho dito! Boas férias!