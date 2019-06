É turismo e não é.

Prestam serviços aos que nos visitam, mas também – ou principalmente – aos que por aqui vivem o ano todo.

Queria deixar uma palavra de apreço a todos os que trabalham nas funções que permitem que nós, todos os “outros”, tenhamos a possibilidade de ter os nossos confortos e mimos.

Ao Francisco e a todos os seus colegas, na Barreirinha e nas outras praias da cidade e da ilha, que garantem a nossa segurança no mar. À Catarina e ao Gonçalo, que nos mantêm nutridos e hidratados, na mesma praia, bem como em todas as outras. Aos funcionários da FrenteMar, e a todos os outros que, por toda a Região, zelam pelo nosso bem estar.

E a todos – tantos – por toda a ilha, que fazem a diferença, para locais e visitantes. No Funchal, em Santana, no Porto Moniz e no Porto Santo, bem como em todos os outros locais onde alguém se levanta de manhã, com todos os seus problemas e maleitas, e faz um esforço por fazer um dia melhor para todos os outros.

Meus caros, colegas e parceiros (todos ou quase todos – porque alguns remam ao contrário...), e aos muitos amigos que me foi permitido fazer ao longo dos últimos anos. Obrigado. Muito obrigado, Por estarem lá, por sorrirem, e por tornarem os nossos dias melhores.

Bem-haja a todos.