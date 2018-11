Um poeta sem poesia

Dizem por aí que os poetas tornam o mundo mais bonito. E eu acredito nisso. Talvez devido à minha formação académica em estudos literários, talvez devido, simplesmente, à paixão pela Palavra que brotou em mim assim que iniciei o meu percurso jornalístico nesta casa há mais de 30 anos. Aprendi então que as palavras têm o poder de reinventar o mundo, de o transformar e, sobretudo, de o mudar para melhor. Por isso, porque o verbo é a arma mais poderosa do ser humano, os poetas granjearam o meu reconhecimento como os grandes artífices da harmonia, do respeito e, sobretudo, do bem. Não desse bem abstrato que os discursos teológicos conceptualizaram, mas do bem que nasce naturalmente da simplicidade das coisas e que nos reenvia às origens de tudo, quando o homem era apenas – e só – um dos muitos seres da natureza que habitam este espaço que hoje teima em destruir.

Não admira, assim, que nestes dias me sinta traída e profundamente defraudada nestas minhas convicções. Luto, aliás, contra a deceção que teima tomar conta de mim, convencendo-me de que a exceção confirma a regra. E a exceção tem nome: Manuel Alegre, um poeta que, apesar de não ser da minha eleição, me mostrou que, afinal, o propalado fingimento artístico de que tanto falava Fernando Pessoa se revela no seu melhor nele, Manuel Alegre, ser histórico que já quis ser presidente da República, que defende que as touradas têm o seu quê de sagrado e que, quem assim não o entende, não percebe de poesia nem de literatura.

Confesso que as palavras do poeta que se estuda no secundário a par com um Alberto Caeiro e uma Sophia de Mello Breyner ainda ecoam na minha mais profunda indignação e, também, na minha mais que manifesta incredulidade. E o que me choca nada tem a ver com IVA’s mais ou menos elevados mas sim com a constatação de que o mesmo poeta que fez da liberdade dos oprimidos apanágio da sua obra seja agora capaz de levantar a sua voz a favor da crueldade a que, numa arena, é sujeito outro ser que, não sendo humano, merece a mesma liberdade e, sobretudo, o não ser brutalmente torturado para gáudio de uma plateia bárbara. Sim, bárbara porque a civilização não se compraz, não pode comprazer-se, no sangue que jorra do confronto desigual em que uma das partes avança, à partida, na irremediável condição de cativo vencido.

Por isso, o especismo de Alegre arrepia-me. A sua falta de empatia gela-me. A sua hipocrisia petrifica-me. A sua argumentação falaciosa enoja-me. Não há nada de poético no massacre de um ser vivo. Não há nada de sagrado na indecência que a liberdade de alguns se permite sobre os indefesos. Apenas desumanidade. Nada mais.

Tudo se resume, na verdade, a uma escolha entre a bondade e a malvadez. Que se lixe a tradição quando ela é desumana, violenta, sanguinária, primitiva! Que se lixe a tolerância quando ela é pretexto para aceitar o inaceitável! Que se lixe a liberdade quando ela serve de argumento ao algoz, seja ele o que assiste, seja ele o que defende, seja ele o que executa!

Manuel Alegre devia ler o “Miura” de Torga... Se calhar, aprenderia que, para se ser poeta, não basta sê-lo, é preciso também parecê-lo.