Um mar de oportunidades

Tenho assistido a muitas proclamações sobre a economia do mar . De resto, aqui como lá, o caminho seguido foi o de autonomizar este recurso dando-lhe importância dentro da ação governativa . Hoje é fácil ver que isso não basta . Transferir actividades para encher uma pasta não acrescenta valor . O que se devia pretenderão é um contributo adicional para o PIB decorrente de políticas apropriadas e inovadoras em torno deste recurso. Se no fim do dia a única coisa que resta é a contabilização das actividades de portos ou do contributo do chamado sector turístico marítimo-portuárias, para dar corpo à economia azul, então é “chover no molhado” e construir um edifício de propaganda inútil e dispendioso.

A exploração de recursos marinhos surge como um dos maiores potenciais mas também uma das maiores incógnitas que exige investigação e objectividade . O aproveitamento do mar no quadro das energias renováveis é outra esperança, bastante mais avançada e adequada ao indispensável combate às alterações climáticas. O registo de navios, expressão visível de um país virado para o mar, é outra dimensão que contribui para a reputação do país e facilita o seu envolvimento nas redes internacionais relacionadas com o transporte marítimo de grande tonelagem, abrindo novas oportunidades. Aliás, o registo MAR é um daqueles exemplos em que a autonomia fez o que o estado, de per si, foi sempre incapaz de concretizar . Com quase 600 navios registados, o MAR coloca Portugal no mapa dos países com marinha mercante relevante.

Mas a Madeira tem restrições para seguir o seu próprio caminho . A legislação em vigor do ordenamento do espaço marítimo tem variantes restritivas para as regiões autónomas e no quadro da Assembleia da República nem todos querem abrir mão da superioridade centralista do estado em mandar em todo, e em tudo, o mar português . A partilha de poder em vigor não é ainda na proporção certa para permitir que o caminho da criatividade, do esforço, da determinação regional faça emergir resultados peremptórios com ganhos para Portugal inteiro . O debate é o de sempre : aprofundar a autonomia exige que o estado partilhe parte do seu poder e, como sempre, a partilha de poder gera conflito e controvérsia. É isso que vamos assistir no debate da especialidade,que ocorrerá nos próximos meses, de uma das leis mais importantes da legislatura, que altera o regime jurídico de ordenamento do espaço marítimo, oferecendo às regiões autónomas a capacidade de afirmar o seu mar e recusar os caminhos que afectam a sua estratégia, sem colocar em causa o interesse do país, obviamente . Sobre esta lei já aprovada na generalidade, que me orgulho de ter contribuído, a oposição não é do partido a ou b, a oposição vem de dentro de quase todos os partidos , incluindo o PS, e exige estratégia, minúcia, capacidade negocial e sentido objectivo para explicar ao país o valor da autonomia . Não na sua visão bairrista, quase epidérmica e intransigente mas no valor objectivo que o princípio da subsidariedade pode emprestar para alavancar um dos maiores desafios das regiões autónomas .

Na verdade, não queremos ( nunca quisemos ) fazer sozinhos a gestão marítima mas queremos determinar e fazer parte das soluções sobre o que fazer no nosso mar. Não queremos extinguir a partilha e a parceria mas não aceitamos a visão “top down” que o estado sabe melhor o que fazer com o mar português, mesmo que ele esteja em torno das suas ilhas. Não queremos separar o mar dos ilhéus do resto do país, mas queremos que o nosso mar não nos seja tirado compulsivamente, mesmo que o país não tenha ( em alguns casos) a mínima ideia do que fazer com ele! Não queremos uma discussão estéril sobre os limites da constituição, mas um debate sério sobre um estado moderno que aproveita todos os mecanismos para criar riqueza e desenvolver todas as suas regiões.