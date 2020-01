Numa era de incerteza e desumanização que transforma cidadãos em clientes, que reduz os seres humanos à sua funcionalidade económica e que toma os trabalhadores por “recursos humanos”, como preservamos aquilo que faz de nós humanos? Será que nos tornámos meros consumidores movidos pelas forças de mercado? Ou uma simples sequência aleatória do ADN? Estará a nossa humanidade em risco de ser suplantada, porventura anulada, por algoritmos e inteligência artificial?

Estas e outras questões nos são postas por Paul Mason no seu último livro: “Um futuro livre e radioso” onde nos dá conta dos processos de desintegração intelectual, política e económica a que assistimos um pouco por todo o Ocidente. No olho do furacão desta crise está um perigoso recuo no humanismo que devemos, a todo o custo, travar.

Nesta defesa radical e incontida do ser humano, dos nossos direitos universais e liberdades fundamentais, Mason apela ao nosso inquestionável poder de mudar o mundo em que vivemos. Através das nossas capacidades linguísticas, de inovação e de cooperação, é possível projectar um futuro mais livre e promissor do que aquele em que vivemos hoje. Trata-se de uma defesa apaixonada de humanidade radicada num optimismo sem limites, um autêntico guia para o nosso futuro.

Marcelo Rebelo de Sousa talvez tenha lido ou não o referido livro, mas, na mesma linha, e num texto publicado no DN não deixa o Presidente o assumir de preocupação com as “desigualdades, miséria, guerra, insensibilidade e tensão entre potências”, além do novo ciclo político na Europa e de concentração do debate público em pontos mais formais do que substanciais. “As suas palavras são sobretudo de esperança no que aí vem. Especialmente em Portugal, “Porque o bom senso, a experiência de muito passado e do que nele se viveu e o apelo de mais e melhores dias apontam para olhar mais alto e longe e cuidar de evitar injustiças, desigualdades, atrasos e displicências.”

Há risco, mas também luz no caminho. É o essencial da mensagem de Natal que o Presidente da República deixou aos portugueses com os olhos postos no futuro.

No livro que referi, Paul Mason faz algo de notável, embora não devesse ser considerado como tal: concentra-se na natureza do ser humano e na forma como ele é afetado, para o bem e para o mal, pelas forças sociais, económicas e políticas que parecem ser avassaladoras. É a melhor análise do neoliberalismo que li nos últimos anos, além de contextualizar detalhadamente as nossas vidas. Mas o melhor de tudo é a clareza com que Mason escreve. Espero que consiga mudar muitas opiniões...

Na verdade, a incapacidade dos seres humanos para refletir sobre a evolução das economias e das sociedades e procurar influenciar essa evolução não é só fonte de incerteza.

As leis e as regras que estabelecemos têm por objectivo reduzir arbitrariedades e tornar o futuro mais próximo, um pouco mais previsível.

Acontece que os seres humanos não pensam todos o mesmo e não têm todos os mesmos interesses nem partilham os mesmos valores. É por isso que o futuro está sempre em aberto. Não é motivo para angústias. Não sabemos como será o futuro, mas sabemos que em grande medida somos nós que o fazemos. O desafio político é o de saber interpretar uma ansiedade que caracteriza o nosso tempo, um pressentimento que atravessa gerações e o de oferecer uma proposta programática que inspire a ideia de futuro, impedindo que vençam propostas que nos façam recuar no caminho de afirmação das liberdades. A questão que se coloca, face a este aparente fatalismo é saber se ainda vamos a tempo de lhe restituir alguma decência no futuro?

Vai ser preciso que os seus agentes digam presente. Uma moderação política aliada à feitura atempada de políticas públicas assente em compromissos sociais alargados. Com uma mensagem política melhor trabalhada, mais inspiradora que destruidora, que faça a ponte entre gerações e evite atirá-la para um conflito desnecessário.

Informados como nunca, também nunca esquecemos o que ouvimos e, a dado passo, perdemos o sentido que liga as coisas. A procura de sentido constitui, pois, outro vinco sociocultural dos dias que correm. Um sentido que nos levará a encontrar o espaço e tempo para afirmarmos os princípios e valores que tornam a nossa vida um permanente recomeço, com renovada alegria e esperança. As políticas públicas, todas as instituições e todos os cidadãos somos chamados a dar as mãos, a exercer uma solidariedade concreta e a forjar compromissos sociais e locais concretos que alimentem esta solidariedade, coesão e justiça social. Não há cidadãos nem instituições não responsáveis ou que não contem. Diante de cada problema, os directamente implicados têm de ser parte da solução, devendo por isso ser incentivados a participar. Não uma participação-espetáculo, mas uma participação assente numa multiplicidade imensa de contributos e de modelos de construção do bem comum.

Por isso, todos temos de agir com outros valores e atitudes e aprender a falar verdade sobre a crise que realmente ainda nos assola. Ela não é uma fatalidade, nem o pode ser para ninguém, mormente para os mais frágeis de entre nós, “ela constitui um desafio e pode ser uma oportunidade se soubermos agir com essa capacidade de inovação sapiente a que somos todos convocados”.

Para isso precisamos, em suma, de uma defesa radical do ser humano.