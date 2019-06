Tutoria: uma aposta no sucesso e bem-estar dos estudantes

O ingresso no Ensino Superior acarreta muitos desafios para os estudantes, que vão desde a adaptação ao lidar com a pressão para ser bem-sucedidos, gerir emoções e a incerteza do mercado de trabalho (...), para além de outros que se multiplicam nas diferentes esferas da vida.

Consciente de tal, a Universidade da Madeira (UMa) tem disponível para os seus estudantes, incluindo estudantes em programas de mobilidade e estudantes internacionais, apoios diversos, entre os quais se destaca o Programa de Tutoria. Este programa é promovido pela equipa de psicólogos do Serviço de Psicologia da UMa e conta com a colaboração de estudantes mais velhos, na dinamização de algumas das iniciativas.

O programa de Tutoria assenta no mote “Progresso, Adaptação e Realização no Ensino Superior” e visa apoiar o estudante universitário na sua integração e adaptação; auxiliar na gestão e resolução de problemas/desafios no decurso da jornada académica, bem como promover o sucesso académico e o desenvolvimento pessoal.

No âmbito deste programa, e de forma gratuita, os estudantes têm disponível: 1) Espaço de esclarecimento e orientação - apoio fornecido a estudantes por psicólogos, com o propósito de esclarecer questões pontuais e disponibilizar material de autoajuda; 2) Sessões de tutoria individual e/ou em grupo - As sessões individuais de tutoria consistem num apoio personalizado ao estudante, focado no desenvolvimento de estratégias facilitadoras da caminhada universitária (por ex.: gestão de tempo, métodos de estudos, gestão da ansiedade nos exames e apresentações). As sessões em grupo assentam em treinos de competências pessoais, académicas e profissionais, apostos na criação de um espaço de partilha entre os estudantes; e 3) Atividades de convívio e de partilha de experiências centradas em vivências académicas, entre estudantes mais velhos e mais novos, promovendo o sentido de entreajuda e solidariedade.

A equipa de psicólogos do Serviço de Psicologia da UMa está, pois, empenhada em promover o bem-estar psicológico dos estudantes, componente essencial para a obtenção do sucesso académico, bem como promover o desenvolvimento de competências transversais cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho.

Com mais esta rede de apoio, enquanto Instituição, acreditamos estar a contribuir para que os nossos estudantes alcancem os seus objetivos académicos, capacitando-os e preparando-os para um mundo do trabalho altamente competitivo.

