TSDT- Quem são?

Foi com muita satisfação que tive conhecimento da criação de uma associação representativa dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, na Madeira. Apraz-me também verificar a dinâmica que têm mantido nesta fase inicial, com o propósito de dar a conhecer a associação e também divulgar as profissões que a compõem, entre as entidades públicas.

Estes profissionais têm sido secundarizados nas questões e discussões da Saúde, e raramente são ouvidos ou chamados a participar nas transformações que ali se operam, quando, na verdade têm um papel de grande relevância no serviço regional de Saúde. Fazem um trabalho de diagnóstico, com atuação na área do rastreio e da prevenção da doença e terapêutica. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica abarcam 21 profissões (18 na Madeira), que atuam nos serviços de Saúde e da Segurança Social e, embora sejamos todos os dias beneficiários diretos ou indiretos dos seus serviços, nem nos damos conta, pois parte do seu trabalho é executado com a discrição dos gabinetes e laboratórios.

A multiplicidade de profissões que representam, o número de técnicos e a pouca visibilidade das suas funções dificultam a construção da sua identidade profissional e o reconhecimento que merecem na sociedade. Há largos anos que não têm atualizações ou revisões salariais correspondentes à importância do desempenho das suas funções, assim como não têm sido reforçados os quadros de pessoal que tanta falta fazem ao sistema, com a consequente pressão exercida sobre os que estão ao serviço, mas pouco eco têm tido das suas reivindicações.

Faço votos para que a associação seja bem-sucedida nos seus propósitos e objetivos, pois ficam os profissionais convenientemente representados e com maior capacidade reivindicativa, do mesmo modo que ficam os cidadãos beneficiados pelas mais-valias trazidas pelos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.