Três tempos

A meio tempo

Dizem que Juncker tem tendência para gaffes. Está mal. A gaffe implica um lapso de julgamento, uma representação errada, um subestimar de contexto. Não é o que acontece. Juncker diz o que quer, e quer o que diz, e o que quer dizer é mesmo uma enormidade. Tem, pois, uma gloriosa tendência para a asneira.

Na sua asneira mais recente, o Presidente cessante da Comissão afirmou que os ingleses foram, desde o início, europeus a meio tempo, quando a Europa precisa de Europeus a tempo inteiro.

Não é mentira que os ingleses sejam europeus a meio tempo. Mas é parvo julgar que essa não é a maior das qualidades.

A história do Reino Unido não é apenas uma história democrática, é sobretudo uma história do primado da lei, de limitação do poder real pelo tempo e pela razão dos representantes do povo. Quando Boris Johnson mandou suspender o Parlamento por ordem executiva, a Rainha não o impediu. Aquilo estava nas regras. Mas Boris respondeu perante a Câmara dos Comuns, onde foi chacinado, durante 12 horas, por deputados do Partido Trabalhista e do seu Partido Conservador .

John Bercow, o formidável speaker da casa dos comuns - e que é Conservador como Boris, mas é imparcial como speaker - chamou à suspensão um ato irregular de usurpação executiva. Um deputado mudou de partido enquanto o Primeiro Ministro falava.

Não há disto noutros países da Europa. São anos de costume, de atrito institucional leal, de sentido elitista de serviço, de membros do parlamento a responder perante os eleitores, e não perante directórios partidários.

Para os europeus a tempo inteiro de Bruxelas, será uma maçada.

Só que reserva e distanciamento dos ingleses são uma mostra de civilização, de freio e contrapeso democrático contra um poder monolítico e irresponsável de que aprenderam a desconfiar. Na arrogância lambida dos corredores de Estrasburgo, Juncker e outros esquecem que são, algures, comandados por ordem popular, e que devem respeito a princípios de subsidiariedade consagrados nos Tratados. Ou seja, que os Europeus o querem a meio tempo. E que deve respeitar essa vontade em vez de asneirar em seu nome.

Antes do tempo

Na Madeira disputa-se uma eleição renhida, ou pretensamente renhida. E dá ganas de acompanhar. A campanha é sofisticada, o voto de protesto é um mistério, e até no continente se vai falando da coisa como prenúncio para as legislativas. Dispensando quem ainda me lê dos atestados de menoridade do costume, noto que se fala pouco de uma particularidade regional. É que o Governo não tem poder legislativo. Um Governo Regional sem maioria na Assembleia seria, com toda a probabilidade, um Governo de gestão, ou pelo menos amputado. Por este motivo, seria também mais difícil governar em geringonça, pois de pouco serve uma maioria negativa de apoio ao Governo sem a essa maioria faltar a capacidade de acordar em reformas de forma estável e congruente. Sem maioria, a tendência seria a coligação, que por medo fundado de descrédito se tem evitado discutir. As pessoas sabem, ou pressentem isto, e vão votar em conformidade. Cuidado, por isso, com as excitações.

A tempo

O Juiz Desembargador Rui Rangel estava suspenso das suas funções, por ser arguido em casos de corrupção. O prazo máximo da suspensão terminou, o Ministério Público ainda não acusou, e o Juiz foi entretanto readmitido no Tribunal da Relação, onde lhe foram distribuídos outros processos de corrupção. Se se compreende a indignação e o escândalo, choca o reflexo de pedir a alteração da lei. Caramba, há outras formas de dispensar o Juiz, e outras ainda de o senhor se escusar. Porque é que se deixa de exigir que alguém faça o correcto, ou que se examine, só porque uma lei lhe permite fazer o que está errado? Esta obsessão com as regras cansa, e cansa porque é uma máscara descarada para a irresponsabilidade e cobardia. Valha-nos, algures, a coragem de alguém. Chega sempre a tempo.