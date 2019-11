Três responsabilidades com sabor a vitória

Os madeirenses e os portosantenses decidiram, através do seu Voto soberano, que o PSD deve liderar o governo da Madeira nos próximos quatro anos. E deram essa vitória - e confiança - ao PSD tendo em conta aquilo que prometemos fazer mas também tendo em conta aquilo que nós fizemos nos últimos quatro anos. Naturalmente que também preferiram o PSD aos outros 17 partidos que concorreram às eleições (alguns foram mesmo fortemente derrotados). Os eleitores decidiram claramente: o PSD é o melhor partido para liderar, com estabilidade, o governo da Região nos próximos 4 anos. Está decidido e nós, sem qualquer arrogância, aceitamos. Na verdade demonstrámos que somos o partido da Renovação da confiança dos madeirenses. Somos o Partido da Mudança porque nós temos mudado e vamos continuar a mudar a Madeira e o Porto Santo. Sempre para melhor. Não sou só eu que o digo. Foram os eleitores madeirenses que o disseram livre e conscientemente no dia 22 de setembro. E ganhámos porque vamos continuar a criar condições para mais riqueza e desenvolvimento para os cidadãos, para as famílias, para os trabalhadores e empresas da Madeira. É aliás a melhor e única forma de diminuir a pobreza, elevar a classe média e apoiar os que mais necessitam. Foi o que fizemos nos últimos 4 anos é o que vamos continuar a fazer. O PSD ganhou as Regionais. Já antes tinha ganho as Europeias. Por fim ganhámos as Legislativas. Três responsabilidades com enorme sabor a vitória.

Da minha parte, como Deputado à Assembleia da República, vou manter a grande prioridade que é a defesa dos interesses legítimos e constitucionais dos madeirenses sejam os que vivem na nossa Região mas também aqueles que vivem na nossa Diáspora. Vou continuar a defender os nossos interesses e denunciar e repelir todos os ataques que nos façam. Venham de onde vierem. Mas, em simultâneo, manter na Assembleia da República a postura do Diálogo com os membros do governo da República e colegas de outras bancadas partidárias. O nosso principal partido continuará a ser a Madeira. Vou também continuar a insistir na necessidade de Portugal ter finalmente uma Estratégia para o Crescimento - um grande crescimento! - para desta forma se combater a pobreza que ainda atinge milhões portugueses. Um dado desconfortável e inaceitável. Também irei continuar a defender todas as políticas que destaquem a Ordem, a Urbanidade das Atitudes, o respeito e a valorização das Instituições e dos Reguladores, os Valores, a Qualidade de Vida e acima de tudo a Dignidade Humana (destaque para o combate à pobreza e à violência, em especial contra as crianças, mulheres e idosos). Defender a Democracia e as Liberdades para todos nós e para todos os Países e Povos do Mundo. São os meus compromissos.