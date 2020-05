O capitalismo é um sistema económico baseado na propriedade privada dos meios de produção e na sua utilização com fins lucrativos. O trabalho é assalariado e a distribuição de bens é principalmente determinada pela concorrência no mercado.

Chegou até os nossos dias sob três principais formas:

- O capitalismo de Estado, nos países que foram comunistas, onde o Estado é proprietário de tudo e de todos, onde não há liberdade de imprensa ou de expressão, onde a justiça é dependente e segue instruções do poder, onde o controlo da vida dos cidadãos é total, como acontece na China e na Rússia, por exemplo. Os lucros são distribuídos por uma nomenclatura constituída pela elite comunista.

- O Capitalismo do bem-estar, ou Social-democracia, existente predominantemente na Escandinávia, onde embora o sistema prossiga propósitos do capitalismo, tais como a iniciativa e o lucro privados, contudo tem regras bem definidas no sentido de proporcionar a todos um bem-estar social, onde não existem as diferenças abissais entre os rendimentos dum trabalhador e dum gestor, onde os serviços de primeira necessidade, como a saúde, a educação, a energia, as estradas são públicos e tendencialmente gratuitos e onde as grandes fortunas são proporcionalmente tributadas.

- O Neoliberalismo, ou ultra capitalismo, que renega a intervenção do Estado na economia, onde a saúde, a educação e todos os demais sectores da economia são predominantemente privados e obedecem apenas à lei da oferta e da procura. Tudo o que é público é para privatizar, a desregulamentação económica e laboral é total, os despedimentos são sumários. Há liberdade de imprensa, mas os órgãos de comunicação social são propriedade de grandes grupos económicos, que têm as sedes em offshores e paraísos fiscais, ou seja, geralmente não pagam impostos. Não há regras, sacrifica-se tudo e todos, pessoas e ambiente, aos lucros. Na sua evolução e refinamento, concentra geralmente o poder numa só pessoa, é acérrimo defensor do autoritarismo, e tem líderes como: Le Pen (França), Salvini (itália), Santiago Abascal (Espanha), André Ventura (Portugal). Quando surge uma oportunidade (caso do Coovid), captura os próprios estados, como podemos ver com Bolsonaro, Xi Ji Ping, Putin, Narendra Modi (Índia),Viktor Órban (Hungria), Duterte (Filipinas).

Vivemos em Portugal num neoliberalismo mitigado por um governo de centro-esquerda e na e na Região por um governo de centro-direita. Felizmente, temos uma constituição que ainda nos protege de algum modo, a nível da saúde e da educação. Basta, contudo, que seja eleito um Sócrates, um Cavaco Silva ou um Passos Coelho, para que o caldo se entorne, para que se queira privatizar tudo o que é público. A produção e distribuição de energia, as barragens em Portugal são hoje propriedade do governo chinês, o cabo submarino que nos liga ao mundo é hoje propriedade da francesa Altice. No mesmo sentido, desregula-se o mercado de trabalho, não sé dá os meios necessários aos reguladores e às inspeções, para que exerçam a sua atividade de nos defender dos todo-poderosos.

Cavaco Silva recebeu durante os 10 anos como Primeiro Ministro milhares de milhões para desmantelarmos barcos e para deixarmos de produzir nas pescas, na agricultura e na indústria. Onde para esse dinheiro, que recebemos da UE e que desenvolvimento ou progresso trouxe ao país? Tenho a sensação de que esse dinheiro se traduziu mais em apartamentos, carros de luxo e montes no Alentejo para a nomenclatura e seus amigos.

Para os neoliberais tudo se subordina à obtenção de lucros. A produção deslocalizou-se para a China e para o Sudeste Asiático, para que seja o mais barata possível com a utilização do carvão como energia, do trabalho infantil, dos salários de 2USD/dia, pagando o mínimo dos mínimos para que os “escravos” não morram rapidamente de fome e continuem a produzir artigos que serão vendidos no ocidente por 100 vezes aquele valor, em negócios exclusivamente financeiros que rebentam com as economias dos próprios países. Deslocalizam-se porque o trabalho com direitos, impostos, regras ocidentais, o respeito pelo ambiente, o bem-estar social diminuiriam os seus lucros. Li há anos que uma empresa dos EUA processou o Canadá porque as leis ambientais canadianas prejudicavam o seu negócio.

O neoliberalismo fez com que em 2019, 1% da população mundial fosse detentora de 50% da riqueza produzida. Isto é no que toca a lucros, no entanto, quando toca a prejuízos, estes são públicos, como vimos com os bancos que tapam buracos com largos milhares de milhões dos nossos impostos.

Neste momento assistimos aqueles acérrimos defensores da economia de mercado e da não intervenção do estado na economia, de mão estendida recorrendo ao Estado Social. O que fizeram aos lucros dos anos anteriores? Onde pagaram os seus impostos? Onde estão as provisões para as adversidades e para os imprevistos? Queixavam-se tanto das contribuições para a Segurança Social...

E aqueles que sempre foram contra o SNS, o que seria de nós se estivéssemos entregues aos privados, por exemplo aos SAM´s que fecharam 80 delegações logo no início da pandemia e mandaram 120 médicos para o Layoff? Veja-se qual o contributo dos privados na pandemia.

Porém os neoliberais, para serem coerentes, devem estar felizes com as máscaras a custar 5€, o gel 25€ e as viagens a 500€, pois isso não é mais do a expressão da sua sacrossanta economia de mercado a funcionar.

Este covid-19 é consequência da desnaturalização que a sociedade de consumo exacerbado provoca no ambiente, da aglomeração de pessoas num sistema louco de produção, que invade a natureza, “trazendo para a superfície” microrganismos que estavam quietos no seu habitat.

O SNS apresenta agora a fatura de tantos anos de desinvestimento crónico, substancialmente agravado por P. Coelho. Será que vamos aprender alguma coisa com isto? Será que continuaremos a não produzir cá bens absolutamente essenciais, para os comprar aos chineses? Será que vamos continuar impávidos perante a destruição do planeta para que um punhado de ricos sejam ainda mais ricos? Será que vamos continuar a dançar alegremente ao som da música que dizem ser boa para nós?