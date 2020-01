Tempo de refletir

A chegada de mais um fim do ano convida-nos a refletir sobre o período que passou e o que está por vir.

Na sociedade moderna em que vivemos cada vez temos menos “tempo” para refletir e essa reflexão fica cada vez mais confinada a este período do ano.

Nos outros dias estamos de tal forma inebriados com as nossas metas, com o nosso trabalho que acabamos por perder o controlo da gestão do “tempo”.

É sobre este relacionamento do ser humano com o “tempo” que tão bem fala a obra do poeta, professor e cardeal José Tolentino Mendonça, para quem o “tempo” “é o bem mais precioso” e “há uma sabedoria do tempo a redescobrir. O tempo não é apenas tempo. O tempo é uma arte” (...).

O teólogo e escritor madeirense, uma das grandes figuras do ano de 2019, a quem prestamos a nossa homenagem exorta-nos a nos libertarmos e a nos reapropriarmos do nosso tempo, das nossas emoções e das nossas escolhas.

Para Tolentino Mendonça, “a gestão do tempo, sobretudo hoje, num mundo que lhe perdeu o sentido, a par do de viver, é percurso totalmente a aprender”. (...)”Quantas vezes nos encontramos de acordo com lugares comuns como “precisaria de um dia de 48 horas”. Duvido que seja exatamente isto que nos serve. A verdadeira sabedoria está em aceitar que o tempo não se pode estender”(...).

ORGULHO - A nomeação de Dom José Tolentino de Mendonça, natural de Machico, a Cardeal é uma honra e um orgulho para a Madeira e um corolário de um percurso brilhante. No discurso que proferiu após ter recebido a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira, o bibliotecário e arquivista da Santa Sé, lançou dois reptos de extrema atualidade que nos devem fazer pensar e refletir “que seja dada uma especial atenção à causa da Educação” para que esta “seja assumida como um desígnio transversal e coletivo” e ainda uma “consciência ecológica mais ativa”.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES - O problema da desigualdade agravou-se nos últimos anos um pouco por toda a Europa. Precisamos urgentemente de pôr a funcionar o “elevador social” e de transformar a escola num mecanismo de promoção da igualdade de oportunidades, incentivando e valorizando a cultura de mérito.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - 2019 foi também o ano de Greta Thunberg e do ativismo climático. Apesar da agenda mediática, a cimeira da ONU sobre o clima “COP 25” ficou aquém das expectativas. O acordo alcançado pede um aumento da ambição dos compromissos de luta contra as alterações climáticas, seguindo o calendário marcado pelo Acordo de Paris e cria as bases para que em 2020 os países apresentem compromissos de redução de emissões de gases com efeito de estufa mais ambiciosos.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - O ano de 2019 fica também marcado pelo aumento dos comportamentos violentos que levaram à morte de trinta e cinco pessoas, a maioria mulheres e por várias polémicas que envolveram juízes e tribunais. A violência doméstica e a violência no namoro continuam a aumentar em Portugal. Não podemos continuar a ficar indiferentes a este flagelo.

Termino fazendo votos para que os próximos 366 dias de 2020 sejam de amor, saúde, felicidade e sucesso para todos, mas também de reflexão.