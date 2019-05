Temos a oportunidade de moldar o nosso futuro

“O que está a Europa a fazer por nós, concretamente? Porque é que devemos votar?”. Isto foi, no fundo, o que as minhas sobrinhas me perguntaram recentemente, ao falarmos sobre as eleições europeias que avizinham. Estas perguntas traduzem uma tendência que está a enraizar-se: a Europa parece ser cada vez menos visível para os seus próprios cidadãos e as suas conquistas valiosas são consideradas como dados adquiridos.

Nos últimos cinco anos, na minha qualidade de comissária responsável pela política regional, visitei centenas de regiões em toda a União. Fui testemunha do desejo das pessoas de moldarem o seu futuro, ouvi as suas expectativas e as suas preocupações. A Comissão Juncker, da qual tenho a honra de fazer parte, trabalhou incansavelmente para restabelecer o emprego e o crescimento após anos de crise económica e financeira. E, juntos, cumprimos este objetivo. Desde a tomada de posse da Comissão Juncker, foram criados 12,6 milhões postos de trabalho. O investimento está a aumentar, a Europa entrou no seu sétimo ano consecutivo de crescimento económico e o desemprego na UE atingiu o seu nível mais baixo desde o início do século.

Claro que há ainda muitas questões por resolver, nomeadamente as desigualdades que persistem entre os nossos Estados-Membros e as que existem em cada um deles. Mas a única forma de as resolver é, em conjunto, enquanto União. Imaginem o que seria de nós sem a Europa. Nos anos que se seguiram à crise financeira de 2008, o investimento público estagnou gravemente em vários Estados-Membros. O financiamento europeu foi mobilizado para apoiar as economias nacionais, tendo atingido, nalguns casos, 75 % de todo o investimento público. Sem a intervenção da União Europeia, sem a solidariedade europeia, estaríamos hoje em melhor situação? É claro que não.

Os últimos cinco anos permitiram-me também ver, com os meus próprios olhos, o impacto tangível desta solidariedade. A União Europeia apoiou investimentos essenciais em hospitais, investigação, segurança energética, ação climática, património cultural, universidades, escolas ou transportes; investimentos essenciais em zonas rurais, cidades, regiões transfronteiriças ou ilhas remotas. A solidariedade europeia teceu a trama social, económica e cultural que nos mantém unidos. Ajudou regiões da Europa Central, Oriental e Meridional a recuperar o seu atraso. Mobilizou ministros, governadores regionais, autarcas e a própria sociedade civil e pô-los todos a trabalhar arduamente para uma Europa mais justa e mais sustentável.

Este compromisso reflete o que temos vindo a fazer, em conjunto, ao longo dos últimos sessenta anos: unir forças para nos apoiarmos mutuamente. Esta união extraordinária ajudou-nos a encontrar a paz, a consolidar as nossas economias e a reforçar o nosso papel na cena mundial. Uma união extraordinária que nos permitiu viajar livremente, estudar e trabalhar longe de casa e regressar mais esclarecidos e com o espírito mais aberto. Uma união extraordinária que nos permitiu encontrar a amizade e o amor no outro lado da fronteira. É por isso que devemos lutar pela preservação da nossa unidade.

Há trinta anos, a queda do muro de Berlim marcou, supostamente, o fim da História e de todas as suas grandes narrativas. Ao ver a propagação dos movimentos populistas no xadrez político, lançando as sementes da discórdia e comprometendo como nunca antes os valores e princípios comuns que foram estabelecidos paciente e cuidadosamente ao longo de várias décadas, sei que a História não terminou. Está nas nossas mãos, cidadãos da Europa, influenciar o seu curso. Ao votarmos, temos a oportunidade de moldar o futuro da nossa união e de escolher o rumo das nossas vidas. A União Europeia é um edifício político único, como nenhum outro no mundo, um santuário para a paz e a dignidade e a principal salvaguarda contra a discórdia. É isto, minhas queridas sobrinhas, que a Europa está a fazer por nós, concretamente. É por isso que devemos votar.