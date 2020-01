Sonho de um jovem ilhéu

Encontrar antigos alunos nos mais diversos locais de trabalho, já eles adultos feitos e constatar que têm as suas vidas constituídas e orientadas, perspetivando um futuro risonho, é das maiores alegrias que tenho.

Há aqueles que decidiram ficar na Região e se encaixaram no sistema. Alguns deles optaram por ingressar logo no mercado de trabalho, abandonando precocemente o ensino; outros continuaram o seu percurso formativo na Madeira e por cá ficaram; há ainda muitos que regressaram, depois de estudarem noutras regiões do País, pois o apelo das raízes insulares falou mais alto.

Estes jovens vão tentando encontrar o seu espaço e condições para permanecer junto dos seus familiares e amigos. Se tiverem uma boa rede de conhecimentos e contactos é mais garantido que vislumbrem algum sucesso no nosso mercado de trabalho.

Outros, após tentativas de trabalho ou de criar o seu próprio emprego, constataram que os valores que auferiam pelo seu trabalho era irrisório e insuficiente para os encargos que uma vida digna com qualidade exige. Estes acabam, frustrados, por fazerem as malas e partir ao encontro de melhores perspetivas de vida fora da ilha. Se é verdade que a taxa de desemprego é baixa, na Madeira, também é verdade que o risco de pobreza mantém-se elevado. O que revela a realidade dos baixos salários.

Por outro lado, quando ouço um jovem empenhado, íntegro e trabalhador, que estudou às próprias expensas, revelar que se sente escravizado, fico com o coração apertado. Trabalhava dez a doze horas diárias, de segunda a sábado, sem que fossem pagas as horas de trabalho extraordinário, já de si mal pago. Se não bastasse, passados os dois anos e dois contratos, a empresa, um grande grupo da Região, que anunciou precisar de trabalhadores e não há candidatos, dispensa este rapaz, licenciado em Economia e mestre em Finanças. Escusado será dizer que não é descendente de famílias influentes ou ricas. Mas mantém o seu sonho, de ficar na sua terra e contribuir com o seu conhecimento e trabalho para o bem de todos e desta ilha maravilhosa.

Os jovens só querem ter a oportunidade de seguir o seu caminho e o seu sonho. Aos adultos só se pede que não lhes cortem as asas.