(sobre) VIVER com COVID

1. O dia seguinte

A evolução da Pandemia permite-nos “respirar” e retomar alguma vida neste mundo arquipelágico a partir da próxima semana. Esta primeira fase de desconfinamento não é sinónimo do fim da COVID. Pelo contrário. É o resultado do “bom comportamento” de todos, no período de confinamento.

“Bom dia, não tens máscara”; “bom dia não tem máscara não pode entrar”; “bom dia mantenha a distância”; “bom dia não pode entrar, já temos a lotação do estabelecimento, tem de aguardar”; “bom dia só entra se tiver máscara”... e outras... de fazer aborrecer qualquer um, serão o nosso dia-a-dia. Não desespere! É para o bem de todos. Já agora se tiver de ir a uma unidade de saúde, por favor leve a máscara comunitária e cumpra as recomendações a fim de evitar ajuntamentos.

As limitações insulares podem ser a oportunidade de mantermos a situação da pandemia controlada em prol da nossa saúde. Isso significa que teremos de fazer algum sacrifício quanto a saídas da Região. Não podemos fechar o aeroporto e os turistas fazem falta para a sobrevivência de muitos orçamentos familiares.

Não vamos ter festas de Verão, nem devemos promover ajuntamentos mesmo que por bons motivos de baptizados, casamentos ou aniversários. Teremos ainda de ser contidos. Até quando? Não sei... Dizem até sair uma solução da ciência.

2. A escola no “mundo covid”

Uma palavra de apreço aos professores que neste “novo mundo covid” têm ajudado a resolver o final do ano lectivo. Tarefa difícil em que as novas tecnologias (um reconhecimento à Sec Reg Educação) são um importante contributo.

Estamos todos, num mundo novo, na tarefa de sobreviver ao COVID e viver com COVID.

3. Dia 12 de maio - Dia Internacional do Enfermeiro e o ano 2020 - Ano Internacional do Enfermeiro

No artigo de fevereiro último, referenciei que a Organização Mundial de Saúde declarou 2020 o Ano Internacional do Enfermeiro. (Longe de pensar que volta daria o mundo com o bicho COVID.) Escrevi: A nobre missão de cuidar da saúde das pessoas exige muita dedicação e disponibilidade. Envolve emoções inerentes à própria condição do ser humano que certamente a tornam ainda mais exigente.

Porque se aproxima o dia 12 de maio, o Dia Internacional do Enfermeiro, cumpre um reconhecimento público a todos os que, perante os desafios duma profissão com enorme nível de exigência e responsabilidade, estão na luta e labuta diárias.

A vocação e o sentido de missão têm permitido ultrapassar estes tempos difíceis.

As palavras de reconhecimento para estes profissionais de saúde, diariamente, pelos utentes, pelos demais profissionais de saúde, pelos dirigentes, serão a melhor forma de enaltecer a sua importância, nas diferentes entidades onde trabalham, por sua vez valorizadas com o desempenho profissional de cada um.

Bem hajam!