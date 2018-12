Salão Náutico de Paris

Paris, não está “Toujours Paris”. É pena! Quando o charme da cidade da luz, dá lugar a uma inquietude permanente transversal, dos amoureux ao cidadão comum, dos que são e dos que de lá não pertencem.

Gozei muito esta cidade espontânea de bom gosto, em fases várias da minha vida, desde no ventre materno até ontem à noite. No romance sem filhas, na cultura, em trabalho, bateau mouche, casa de amigos e boêmia circunstância do rouge francês, o queijo e o jazz.

Talvez das mais marcantes, neste século já, a companhia do meu pai e o frenesim napalm de quem ama o mar desde criança e depois de gozar apaixonadamente algumas embarcações que possuí, adquire o seu barco de sonho, ou pelo menos o que me vestia na altura. Salon Nautique de Paris e o “Green Storm” (Dufour 385) estava lá. Maçaria qualquer um a descrever a baboseirada de emoção, que é comprar o nosso veleiro, novinho em folha, ainda sem cheiro a mar, apenas a antecipar os odores dum José Piedra cubano, comprado numa casa de charutos em Bercy, para quando o “bebé” pisasse o mar.

- inesquecível, não foi meu pai?...

O tempo muda e as causas dos que estão dentro dos coletes amarelos, como as do que estão do lado de fora também, fazem um efeito de onda que parece intimidar estes salões.

Portes de Versailles e a adesão pública parece fraca comparado com outrora, onde a entrada das feiras era brindada sempre com apontamentos da Volvo Ocean ou Vandee Globe, ou qualquer outra referências mítica, desta vez não, não mesmo, um semi-rigido dava as boas vindas, tendo porem a particularidade de usar foils a lembrar o espectáculo que a política fez cair o pano, aquando os Exteme Saling Series deram o espectáculo náutico sem precedentes na baia do Funchal. E tudo o vento levou!

Resumindo!

Na minha opinião e depois de conhecer alguns boat show como La Rochelle, Nice, Gênova, Barcelona, Londres e outros como até a Nauticampo in Lisbon, este ficou muito aquém. Mais motor, area de vela mínima para o espírito nauta francês, representada e pouco pela Xs, Dufour, Benneteau, Jeanneau e pouco mais, com destaque para uns “miminhos” feitos em madeira nos 8 metros, cheios de classe e requinte.

Destaco com interesse, maior preocupação ambiental. Quer numa variedade expressiva de barcos com motores eléctricos, assim como soluções várias de embarcações robôs, no âmbito de limpeza de praias, marinas e oceanos.

O aluguer de charters representando o planeta, com soluções de time sharing ou até mesmo a rentabilização dos barcos novos por parte de alguns representantes de marca.

Lá ao fundo, bem num recanto discreto, tentava sobressair nos bicos dos pés para poder ser visto, o a nossa digna representação Regional, que sobressaía sobretudo pelo o reflexo humano de quem lá estava, uma ilha que espalha cortesia no bem receber de temperaturas amenas, cenários edílicos numa pacatez que inspira tranquilidade. Somos nós!

Saio deste certame com um amargo de boca e ao mesmo tempo entusiasmado em olhar com olhos de ver a feira de Dusseldorf no próximo mês, ja que no início do ano ano, o sempre discreto London Boat Show não se irá realizar. Assim vai o sector em Londres pelo menos já que o Southampton Boat Show, com 50 anos de história, está para durar, com números interessantes em expositores e visitantes, mas lá mais para o verão.

Et voilà!

De volta ao quentinho da “pérola”, um Santo Natal para todos, disfrutando o mar sempre!