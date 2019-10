Os resultados das eleições regionais impuseram grandes mudanças na composição da Assembleia Legislativa Regional. Apesar do seu empobrecimento em termos da diversidade de visões políticas para a transformação da sociedade, olho para o trabalho futuro da ALR com muito otimismo. Não por uma mera visão corporativista baseada no facto de os professores serem, agora, o grupo profissional mais representado, em detrimento dos advogados; mas, sobretudo, por duas outras razões: em primeiro, porque a perda da maioria absoluta obrigará a uma negociação contínua entre os partidos que estão no poder, o que altera radicalmente a forma de exercício de poder na RAM; por outro, porque qualquer desentendimento entre eles poderá permitir a aprovação de propostas dos partidos da oposição, se, entre eles houver consenso. Na verdade, o equilíbrio entre os partidos políticos que constituem o governo e os da oposição nunca foi tão equilibrado na ALR. Aparentemente, as notícias que têm saído para a opinião pública dão conta de um acordo sólido entre os primeiros. No entanto, não estou convencido de que, profundamente, o seja mesmo. A não ser que, de repente, algum deles negue o seu código genético regional, ou melhor, a história recente de dois partidos ideologicamente próximos, mas que têm vivido de costas voltadas. Porém, essa é matéria que não faz parte desta aula.

Por agora, volto à composição global da ALR e às repercussões positivas que pode trazer à resolução de um conjunto de reivindicações que o SPM vem apresentando desde a legislatura anterior, mas que não passavam da comissão especializada da educação ou que se perdiam nos corredores da Secretaria Regional de Educação. Refiro-me, por exemplo, à ausência de medidas de combate ao desgaste e ao envelhecimento docentes; aos problemas causados por um modelo de avaliação burocrático, baseado em vagas e percentis; aos critérios regionais de vinculação (5 contratos completos e sucessivos) causadores de precariedade; à existência de critérios de contagem do tempo de serviço em função do momento de vinculação, o que tem causado ultrapassagens na carreira. A estes, mais de cariz profissional, temos de acrescentar outros mais globais em termos de conceção social e de desenvolvimento integral, como a falta de um plano educativo para todas as idades e para toda a região, que permita o aumento das competências culturais da população em geral; a discricionariedade das fusões e extinções de escolas ou, ainda, a falta de aplicação concreta da lei da pré-reforma à região.

Face à atual composição da ALR e às respostas que os partidos políticos deram ao inquérito realizado antes das eleições, o SPM só pode esperar a resolução de muitos daqueles problemas, bastando, para tal, que todos os partidos cumpram os compromissos assumidos.