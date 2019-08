Raio de luz...e vento

Narrador era António Aurélio Gonçalves (Nho Roque) e não se pense duas vezes em se lhe erguer uma estátua.

Erga-se a mesma, sugiro, num largo, onde, como nos seus escritos, esse vento picado “tufava as saias das raparigas, fugia”. Penso agora no conto «Noite de Vento”, de António Aurélio Gonçalves. Imagino o estado nascente e festivo do amor, capturando corpo e alma, de Virgílio e Nita. As personagens, o tempo e o espaço - tudo flui à aragem existencial e, por isso, nos deixa “de um modo” estranho. Em pano de fundo, a ‘geo_metria’ do morrinho de Fonte Filipe (Mindelo em suas margens), onde há ventania de longe...e dedos de rajada à solta.

Leio a assertiva de que ninguém está livre de ficar extremamente triste. Ou por que lhe morreu alguém recentemente ou o mundo está sob este poder demencial; ou confirmou-se uma doença ou o olhar descai-se para o estranho; ou o poema não reapareceu ou a tragédia de atravessar o Sahara e o Mediterrâneo ; ou o incêndio criminoso na Amazónia ou negação do aquecimento global; ou chove pouco, muito pouco, nas ilhas ou o funeral do glaciar Okjokull. O ‘good vibe’, postado por um idiota útil, é mentira impiedosa que entra no timeline e convoca os facínoras ao like. Paradoxalmente, ouço a “A flauta mágica”, de Mozart... subversivamente.

Acordar suado, arfante. Sonhei e sonhar, permitam-me a canelada na psicanálise, é fisiologia. Hão de pensar que alguma preocupação travada sobre as coisas do mundo. A Amazónia a arder, o naufrágio no Mediterrâneo, a proposta de compra da Gronelândia, outras tragédias. Ledo engano. Foi sonho de uma noite de verão. Foi, mais ou menos, “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade. Em como João amava Tereza que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili. Não estou seguro de que possa partilhar detalhes convosco, mas, confesso, desmanchou-me todo este recitar versos. Só digo: o sonho tem vida própria; não sendo retrato de ninguém, nem interpretação de nada. Fisiologia, se tanto. E alguma poesia...

Um olhar da artista plástica Clotilde Fava faz nascer a tela “Vitalina Varela”. Gosto quando a arte também provém da arte, no emaranhado de tudo exaurir-se da vida. Já era assaz transposição a do filme “Vitalina Varela”, realizado por Pedro Costa, como assim era a interpretação de Vitalina Varela, protagonista do filme que leva o seu nome e conta a sua própria história. Tudo o que transpõe e transcende me encanta. Inquieta-me. Desassossega-me. Mais uma “memória de olhar”, visceral e viva, que Clotilde Fava inscreve à sua fabulosa linha estética de “mudjer”, acariciando, como sempre, o estado da alma de cada um de nós.

Não sou tribal, mas sei que vamos todos no mesmo barco e somos “bateau perdu sous les cheveaux des anses / Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau”. O “Bateau Ivre”, de Arthur Rimbaud, que amava Paul Verlaine e que “se vivesse hoje, seria músico de rock”, segundo Paulo Leminski. Sei que me apeteceu entrar na tela “Guernica”, de Pablo Picasso, quando dela estive defronte no Museu Reina Sofia, e quis, de tal estranhamento, que o meu caçula fosse Pablo, como antes, saído do filme “Mo Better Blues”, de Spike Lee, que o meu primogénito fosse Denzel. Anda mesmo tudo ligado, razão do inter-texto, do palimpsesto, do diálogo, razão por que Álvaro de Campos considerava Walt Whitman “meu velho arado das almas” e Jorge Barbosa escrevia a Ribeiro Couto o poema “Você, Brasil”. Razão por que Arménio Vieira, irmão de alma de Mário Fonseca, o do “turbulant oiseau” de Arthur Rimbaud, decantou-se livros a fio pelos “Brumários”, Tchalé Figueira escreve do seu gato chamado Voltaire e eu continuo cioso de Chinua Achebe, porquanto “o poeta que não tem problemas com o rei; tê-los-á com a sua poesia”. Tribal não, mas rose is a rose is a rose. Rosa de porcelana.