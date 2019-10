Queremos o nosso dinheiro

Fazer bullying com o interesse da Madeira foi o pão de cada dia de Alberto João Jardim, sobretudo na sua última década à frente dos destinos da Região. Relembro esta situação porque não me esqueço, nem os madeirenses se deviam esquecer, que perdemos ( em silêncio e sem luta) mais de 1000 milhões da UE, porque o governante não quis colocar na agenda nacional e europeia, um facto incontestado e abundantemente demonstrado por mim, o notório e inaceitável empolamento do PIB ( riqueza regional ) que afastava a RAM de Região Objectivo 1 ( a classificação que permitia a Madeira receber o máximos de apoios financeiros ).

Mas não quero voltar ao passado. Esse já foi julgado. Apenas me comprometo a contribuir para que o futuro próximo seja marcado pela reposição de alguma justiça para com os madeirenses, em termos de transferências de fundos europeus. Sei muito bem o que está em causa e não me peçam para ser manso quando reivindico que o estado deve tratar igual o que é igual.

Aos dias de hoje há já uma conquista. Foi colocado na agenda política nacional a situação da Madeira e a necessidade de um aumento substancial de fundos FEDER e FSE. Tenho a garantia do governo da república, que saiu destas eleições, que o tema não será ignorado. Não, não era assim há dois meses atrás. Nessa altura nem o governo regional manifestou preocupação com o assunto, nem o governo da república mostrou interesse em avaliar a situação. Fiz o que tinha a fazer e conseguimos, pelo menos, começar a discutir o tema. Mas não chega, é ainda insuficiente porque o que queremos mesmo é assegurar a duplicação dos fundos FEDER e FSE, face ao quadro anterior.

Mas insisto, nada do que estou a dizer é uma proclamação, é um pensamento sólido que não exige esforço de sensibilização mas apresentação de factos que, no meu entender, só podem conduzir à efectivação da reposição da justiça. Vejamos as razões:

1- a dotação financeira do quadro actual para a Madeira , cerca de 400 milhões de euros, foi decidida tendo por base um índice superior a 100 face à UE28, colocando-a no lote das regiões mais ricas da Europa;

2- no quadro comunitário anterior já tinha ocorrido esta injustiça, levando a perdas significativas de fundos europeus por parte da RAM;

3- nenhuma destas situações era do desconhecimento do governo regional de então . Há abundantes chamadas de atenção feitas por mim na ALRAM, e até em artigos de opinião publicadas na imprensa regional , além de constar do livro “a herança”, que alertavam para um empolamento do PIB regional e que exigia que o assunto fosse colocado na agenda política, de modo a assegurar a correcção das injustiças que afectaram os madeirenses . O Governo Regional de então ignorou tudo olimpicamente.

4- felizmente as minhas chamadas de atenção, que chegaram mesmo a ser feitas junto da administração do INE, acabaram por surtir efeitos, por razões distintas à minha vontade, mas corrigiram o método de cálculo com a utilização do sistema europeu de contas 2010.

5- esta alteração de cálculo produziu impactos colossais no valor do PIB da Madeira pelos efeitos de uma nova contabilização das empresas localizadas na Zona Franca, conforme eu sempre solicitei;

6- com a utilização deste novo método de cálculo, o índice da RAM caiu mais de 20 pontos e, ainda por cima, decorrente de uma muito negativa performance da economia madeirense, voltou a cair mais 7 pontos ;

7- com tudo isto a O PIB da RAM teve um enorme tombo, foi mesmo o maior de todas as regiões europeias, atirando-a para o nível mais baixo , ou seja, de Região Menos Desenvolvida;

8- neste momento, em que se discute a divisão de meios financeiros para as regiões portuguesas para o próximo quadro, há duas regiões em Portugal com condições semelhantes e tratamento distinto ( decorrente de opções políticas do Governo Regional da Madeira que não apenas fizeram cair o PIB como nunca alertaram para o seu empolamento óbvio ). A RAA e a RAM são ambas consideradas menos desenvolvidas e ambas têm o estatuto de RUP. De resto, exceptuando a enorme dispersão do arquipélago dos Açores, a Madeira tem praticamente a mesma população.

Portanto, perante estes factos e desconhecendo ainda os critérios que presidirão às decisões sobre esta matéria, julgo compreensível que se possa assegurar não apenas um aumento substancial dos fundos mas também uma aproximação entre as duas regiões, salvaguardando as diferenças óbvias e já aqui referidas .

Os madeirenses podem contar comigo para lutar por este desafio incontornável .