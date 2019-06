Queixa à UE contra a TAP

Caros conterrâneos, o meu artigo de opinião deste mês serve apenas para vos informar que enviei uma carta, através do endereço; [email protected], em 17-06-19, ao senhor Provedor de Justiça Europeu com uma queixa contra a TAP. Sei que vale o que vale, porém, quanto mais não seja servirá para mostrar que, na qualidade de cidadão europeu, sinto-me indignado com o que considera pura discriminação relativa à Madeira e aos madeirense. Na missiva pode ler-se:

Eu, cidadão português e europeu, Juvenal... Rodrigues, C.C. nº..., na qualidade de cidadão, venho junto de Vª Exª apresentar queixa contra a administração executiva da Transportadora Aérea Portuguesa, TAP, por considerar uma grosseira violação aos direito dos cidadãos, em particular, da Região Autónoma da Madeira, à livre circulação aérea dentro do seu próprio país.

Entendo por violação grosseira os aspetos que a seguir descrevo e que no meu entender estão a prejudicar, fortemente, a economia de uma pequena região com cerca de 250 mil habitantes, geograficamente enquadrada na ultra periferia europeia.

Acuso a TAP de praticar preços absurdos, entre o Continente português e Ilha da Madeira os quais chegam a atingir a exorbitante quantia de 600 euros, ou mais, por passageiro, para percorrer uma distância de cerca de 900km. A título de exemplo, paga-se sensivelmente o mesmo preço para ir de Portugal a Nova York cuja distância é de 5.457km. Com esta prática a companhia aérea de bandeira lesa fortemente a economia desta região, no turismo interno, assim como toda a população. Ainda como exemplo, é público que as companhias “law cost” assim como a TAP, praticam tarifas de 39 euros entre Portugal, França ou Inglaterra. Que justificação existe, senhor provedor, para esta disparidade preços/distâncias?

Acuso, ainda, a TAP de prejudicar socialmente a população portuguesa em prol da ganância desmedida e do lucro fácil, na medida em que todos os portugueses estão a contribuir, através dos seus impostos, tanto os que viajam com aqueles que não o fazem, para um subsídio social de mobilidade, o qual considero um imposto camuflado, e que de ano para ano aumenta exponencialmente. Em 2015 o valor deste subsídio cifrava-se em cerca de 11 milhões de euros, em 2016 já rondava os 25 milhões de euros, em 2017 aumentou para cerca de 33 milhões e pelas novas estimativas em 2018 rondará os 45 milhões. Repito, no meu entender, isto é uma forma encapotada de injeção de capital na TAP, agravando assim a pesada carga fiscal sobre todos os portugueses.

Para aquilatar da prepotência da TAP, no que respeita a mobilidade, esta vem agora, unilateralmente, alterar a tarifa do desporto em vigor, assim como a dos estudantes insulares afetando gravemente a economia desta pequena região, assim como o orçamento das agremiações desportivas que não poderão suportar as deslocações dos seus atletas bem com o orçamento dos familiares dos estudantes.

Na qualidade de familiar acuso a TAP de limitar a circulação dos familiares, residentes no continente português, aos seus parentes na Região, devido aos preços proibitivos, assim como a generalidade dos portugueses que anseiam visitar uma bela ilha a qual faz parte do nosso Portugal, mas estão condicionados pelos astronómicos preços das viagens.

A transportadora aérea através do seu administrador mantém um posição arrogante e dominante na medida que está consciente que os ilhéus têm apenas o avião para sair da ilha. Por influência desta, as outras transportadoras da rota Lisboa/Madeira, não praticam preços “law cost” como seria sua vocação mas sim altos preços influenciados pela TAP. Parecem mais parceiras de negócios da que potenciais concorrentes.

São demasiadas e aviltantes situações que prejudicam esta pequena região insular e que discriminam a sua população, facto que atribuo à má administração do executivo e me impele a solicitar a intervenção da União Europeia a fim de impor regras sociais à TAP, já que primazia apenas os lucros fáceis em detrimento do bem social. Nem tudo é aceitável em nome de uma feroz liberalização de mercado.