Quanto vale a água?

Tomo por boa a ideia de que um produto ou um serviço vale verdadeiramente aquilo que o mercado está disposto a pagar por ele. Se esse produto for a água que consumimos diariamente e de que necessitamos como um bem maior, é fácil perceber que estaríamos dispostos a pagar mais por ela.

Uma visão apocalíptica do planeta poderia indicar-nos que acabaremos a lutar por bens essenciais como a água, que vai escasseando cada vez mais. É praticamente certo que a última década foi a mais quente desde que há registos, num dado lançado pela Organização Mundial de Meteorologia na cimeira do clima, que decorre atualmente em Madrid.

Segundo o IPMA, no índice referente ao passado mês de outubro em Portugal, 93% do território nacional está em seca – dos quais 33,5% em seca ligeira, 32% em seca extrema e 4,3% em seca severa – em especial o Sul do continente português.

Se tomarmos como exemplo as contas de serviços que uma família portuguesa que resida num apartamento paga mensalmente (eletricidade, gás, telecomunicações e água) é fácil adivinhar que a água é a fatura mais barata. Isto pode não ser verdade para quem faz da água um uso industrial, mas para a maioria da população portuguesa, que reside em habitações de pequena dimensão, esta regra é válida.

A escassez de água no território nacional – e neste ponto a Madeira não é verdadeiramente uma exceção – é um problema crescente não apenas nos relatórios das instituições que monitorizam o fenómeno, mas é também percebida sensorialmente por todos nós.

Há muito tempo que não nos chove muito e em abundância à porta de casa.

É certo que a falta de água está relacionada com o aquecimento global (“alterações climáticas” são o eufemismo para evitar a única expressão reveladora do que se passa) e que não é alterando o preço do custo da água que o problema se resolve em si. Mas parece de bom senso considerar que valorizamos o que mais nos custa e, em geral, defendo como medida não punitiva mas razoável, o aumento do preço da água para os consumidores residenciais.

A falta de água não deve apenas ser imputada aos consumidores. É óbvio que a rede tem perdas de água e que as instituições que a gerem devem melhorar procedimentos, regras e verificações. A cada um a sua parte. Mas a subida do preço da água será progressivamente uma realidade.

Gostava tanto de reler este texto daqui a 10 anos e estar enganado.

