Praia-Lisboa 2019

Gestação da esperança

Sim, a cidade, cloaca fétida como a viu Mário Fonseca ou afoita à detonação de uma bomba termonuclear como a predestinou Arménio Vieira, dois dos seus poetas uterinos. A cidade e, um dia ao seu obituário, apenas duas datas para o anteparo do chão. O resto, a costura esfiapada das pontas soltas. De como são quatro elementos (entre os vãos dos dedos): ar, terra, água e fogo. Ar (rarefeito e à bruma seca); terra (especulação imobiliária levou-a de nós); água (chuva ácida, quando chove); fogo (fénix que se demora nas cinzas). Somos demasiadamente lúcidos para nos alinharmos à qualquer proposta de glória esdrúxula. Demasiadamente acordados para sonharmos utopias que não nos pertencem. Todavia, aceitemos, sem mão caprichosa, nem ambiguidade, esta penosa gestação da esperança.

A pipe for a Christmas presente

Neurastenia momentânea. Sábado à tarde, crê-se 1966 (o tanto que me leva a lembrança). A criançada aprendia a dançar charleston, um-dois-um, um-dois-um, com as mãos no ar e as pernas a tremer. Na vitrola, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong cantavam I Won’t Dance. E, depois, tarde avançada, a montagem do esplendoroso clarinete (sabia-se em tributo a Sidney Bechet) que, à pauta e cifras abertas, indicava as linhas de Old Stack O’Lee Blues. E como se declamava aqueles versos de Langston Hughes:

(...)

Eu gosto de um cachimbo de presente de Natal,

ou discos – Bessie, Bop ou Bach.

Festas de Lisboa e em cima delas ũa nuvem se espessava

Digo-te verdade o que rezou João Miguel Tavares no seu discurso por Mindelo. Abastou-me parte do Canto V e vi Luís Vaz, claramente visto, a descortinar em toada de Sintanton a portentosa ilha que tomou o nome do guerreiro Santiago. Será que fez JMT literatura? Já dizia Paul Ricoeur: “não existe um lugar não ideológico de onde se possa pensar o discurso literário”. Embora dali não tivesse dito da missa a metade, posto aquém de tão tenebrosa jornada fará de seu exorcismo. I took a pill and had a dream. Madame X fê-lo, one, two, one, two, cha-cha-cha, Things have got to change com Batuka. Por ventura, sempre soube não fazerem milagres os santos de casa. Nem os do sobrado, nem os da quintalona. Grinaldas, manjericos e cravos de papel, loas aos santos populares. Há arraial por Campo de Ourique: tresanda que não se aguenta à sardinha assada e contas-me como a Mainha, no Planeta Minas, vos guardava o pão de Santo António. Sim, pela Deglutição do Bispo Sardinha, apropriação cultural que espere. Pela Crioulidade, que vamos comê-lo cru, como cantaria Adriana Calcanhoto. Haja marchinhas e bailaricos. Lundu, à desgarrada e no terreiro do Poço dos Negros. E são cá mui festejados tantos padroeiros, alívios de súbitas trovoadas temerosas. Lá vai Lisboa...

Chovendo

Chove. A lua e as estrelas escondidas na fronha das nuvens. Faz bem sentir o (’bater da chuva no quintal’) por amanhecer. Um bem de compor a alma e de lavar a mágoa. Algo, como que a multiplicar apócrifos poemas, é tesoura rasgando a seda (sem excessos metafísicos). E pensar na água, tanta água, que escorre pela ladeira (tardia sensação de paz). Até aos intrépidos braços do rio...