Por uma migalha de poder

Não vou falar em casamento ou união de facto, vou antes falar de um“ rapaz e uma rapariga” que se enxovalharam, mutuamente, durante 43 anos mas um dia, porque o “rapaz” não encontrou outra e porque a “rapariga” não queria ficar de pés amarelos, resolveram esquecer as ofensas e, por imposição suprema do tacho, lá juntaram os trapinhos passando assim a viver juntos. Há quem diga que não será uma união para quatro anos uma vez que o “rapaz” estava habituado a dormir só e agora os lençóis tornar-se-ão curtos. Por conseguinte, adivinha-se “violência doméstica.

Esta metáfora tem por fim lembrar aqueles contos de fadas que têm sempre um final feliz. No concreto eu, pessoalmente, acredito que a união entre Psd-m e Cds durará os 4 anos da presente legislatura. Onde iria o Cds, apenas com 3 deputados, retirar melhores dividendos? Portanto, sem ser cartomante, prevejo que irá engolir muitos sapos e manter-se-á como muleta do psd-m argumentando que será sempre em nome dos madeirenses e da Madeira mas todos sabemos que é em nome da gamela, do ego e da ganância de poder. O Cds jamais se lembrará que teve uma oportunidade soberana de acabar com a hegemonia de 43 anos do Psd-m e por umas migalhas de poder, atraiçoou os madeirenses que ansiavam por mudança. Com algumas centenas de votos como conseguiria este partido a presidência da ALM e mais duas secretarias mesmo que sejam de faz de conta? Só espero que esta geringonça não faça na Madeira o que, com os mesmos partidos, fizeram a nível nacional levando Portugal à beira do abismo. Estaremos atentos ao discurso do deputado/médico Mário Pereira que tanto criticou o sistema de saúde da região e ao que fará o novo Secretário Rui Barreto que denunciava a governação do Psd como um autêntico desastre? Conseguirá que M. Albuquerque altere o seu programa eleitoral para implementar as suas ideias? Do Sr. Teófilo Cunha, como era muito caladinho (até como presidente da AMRAM) apenas se pode dizer que, abandonou o mandato na CMS para assumir a pasta (vazia) do mar e das pescas. Pressinto que o seu Cds pagará caro por isso. Resumindo; depois de tantos anos de achincalho político, eis que, com as brilhantes e tão apregoadas ideias do Cds a região entrará, finalmente, na senda do progresso e o tão odiado Psd-M passou de besta a bestial. Pois é, caros leitores! em política acontecem estes milagres interesseiros sempre à medida de políticos corcunda de tanto vergarem o dorso pela ambicionada sinecura.

Dos ajustes a nível governamental, feitos à medida de Miguel Albuquerque e Pedro Calado, também podemos tirar ilações caricatas. Alguém conseguirá explicar porque carga d’água a Secretaria dos transportes foi dividida em três quando antes era apenas da competência do mal-amado Eduardo Jesus o qual fica agora apenas com os transportes aéreos? Será que alguém se lembrou que o antigo Secretário um dia se atreveu a questionar o Grupo Sousa? Ou será que, pelo mesmo motivo os transportes marítimos e Porto Santo ficam sob a alçada (vigilância) de Pedro Calado pois não interessa que alguém volte a questionar os intocáveis Grupos Económicos da região? O que importa é que agora a Madeira tem 9 Secretarias e 11 membros do Governo para satisfazer todos os “boys and girls” dos dois partidos. O povo aguenta todas as despesas e continuará a pagar mais Secretários, Secretarias e afins através dos seus parcos rendimentos para que não falte o tacho aos amigos e familiares.

Por sua vez Albuquerque e Calado começam, por agora, a entrar com “patinhas de lã” com António Costa porque está em jogo, subsídios para transportes terrestres e marítimos e ainda o novo hospital mas no último ano de mandato voltará à farsa da “guerra” com Lisboa para enganar mais alguns madeirense, reivindicando mais autonomia e o pagamento das dívidas da Madeira que, após a campanha eleitoral, começam a surgir. E por falar em campanha eleitoral! Já que conseguiu alguns votos dos incautos regressados da Venezuela, vendendo-lhes a ignominiosa mentira que o Socialismo em Portugal era igual ao do Maduro, ficava-lhe bem explicar-lhes que o socialismo democrático no nosso país, defende os mesmos princípios da social-democracia tal como o seu Psd e não um socialismo de ditadores como o Governo da Venezuela. Que vergonha devem sentir os venezuelanos por enfiarem o barreto ao terem acreditado em si!

Como nota final de um cidadão atento, que se interessa pelo bem comum, convém, neste início de mandato, não esquecer mais promessas e começar pelo prometido apoio de 150€ para compra dos óculos aos idosos, com mais de 65 anos, designado por “complemento de visão” já aprovado em 9 de Setembro de 2019. Olhe que alguns madeirenses têm memória curta mas não se esquecem de tudo.