Politicamente (In)correcto

Camaradas e Camarados. Assim começou, Pedro Filipe Soares, a sua intervenção na recente Convenção do Bloco de Esquerda. Linguagem inclusiva, chamou-lhe o dirigente bloquista. Marx deve estar a revirar-se no túmulo. Outros exemplos não faltam. O anunciado “Museu das Descobertas”, a construir em Lisboa para celebrar a época dos Descobrimentos, suscitou a indignação de um conjunto de académicos porque – imagine-se – a palavra “Descobertas” não seria compatível com o Portugal democrático dos nossos dias. Como alternativa, os indignados sugeriram “Museu da Interculturalidade de Origem Portuguesa” ou então, simplesmente, “A Viagem”. Mas a febre do politicamente correcto não conhece fronteiras. Nos Estados Unidos, algumas escolas passaram a chamar esferas de primavera aos ovos da Páscoa. No Reino Unido, tentaram impedir a BBC de utilizar as expressões “Antes” e “Depois de Cristo”, pois seriam um atentado à tolerância religiosa. Mas afinal o que é, e de onde vem, o politicamente correcto? Para responder a essa pergunta temos de recuar à política. A política é, essencialmente, a guerra pela linguagem. A guerra mais óbvia é a de quem fala mais alto. A menos óbvia, e mais perigosa, é a luta pelo significado das palavras. Quem controla a linguagem, condiciona o debate, antes mesmo dele começar. Todos os partidos o tentam fazer. À direita, chamaram “geringonça” à maioria parlamentar que permite ao PS governar, associando-lhe a ideia de fragilidade e de ser contranatura. À esquerda, passou-se a mensagem que o governo de Passos Coelho quis ir para além da troika, condicionando o debate a um aparente gosto pela austeridade, em vez de enquadrá-lo pela bancarrota do Estado português alguns anos antes. Até aí, nada há a apontar. O problema é quando o controlo da linguagem deixa de ter um fim político, e passa a ter como objectivo a imposição de uma determinada moral. É nesse plano que a superioridade moral da esquerda portuguesa vem ao de cima. É assim que se confunde o beijo de uma avó ao neto com violência corporal ou que seja mais fácil a um jovem de 16 anos mudar de género, do que casar ou mudar de escola. Ao querer impor a sua moral, a esquerda tem destruído a nossa hierarquia de valores, substituindo-a por uma igualdade absoluta, onde tudo parece ter a mesma importância. São contra o abate de animais nos canis e a favor da eutanásia em seres humanos. São a favor da criminalização do abandono de animais, mas acham que o abandono de idosos não é crime. E todos os que disserem o contrário serão, certamente, racistas, fascistas ou machistas. Por isso, os novos políticos são especialistas do vazio. Não se lembram de nada e não têm opinião sobre nada. Tudo em nome do politicamente correcto.