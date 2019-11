Política desportiva na Região

O desporto assume um papel fundamental na sociedade em termos de saúde e bem-estar das populações, assumindo-se como um direito de todos independentemente das suas capacidades.

As associações desportivas e os clubes têm um papel fundamental no desenvolvimento desportivo da Região, porque asseguram a dinamização social e desportiva das populações e representam, em muitos casos, a principal ou mesmo a única via de acesso à prática desportiva dos cidadãos.

Continua a faltar na Madeira a definição de uma estratégia de desenvolvimento do desporto assente na promoção de estilos de vida saudáveis e na qualidade de vida, que promova a generalização da prática desportiva, conciliando o desenvolvimento motor com a aptidão física. Defendemos o desenvolvimento de um programa de ação que trabalhe na vertente da sensibilização e da oferta desportiva de proximidade, garantindo aos cidadãos o acesso à prática do desporto e da atividade física, através de uma utilização mais eficiente das infraestruturas e equipamentos existentes.

A aceleração económica e os seus reflexos sobre a natureza do trabalho conduziram ao aumento da inatividade física, com reflexos preocupantes também entre os mais jovens. A prevalência da obesidade durante as últimas décadas aumentou substancialmente, tal como a ansiedade e a depressão, as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, a diabetes, entre tantos outros problemas. Neste contexto, o desporto e a atividade física organizada assume-se, cada vez mais, como instrumento privilegiado na formação e desenvolvimento integral dos cidadãos, daí resultando relevantes benefícios não só em termos da área da saúde, como também na vertente social, cultural e, inclusive, económica.

Não obstante, o programa de governo para o desporto, na Região, não traz nada de novo, insiste no mesmo modelo já cansado e gasto, sem medidas políticas que venham dar resposta às exigências, às carências e às problemáticas do sedentarismos dos dias de hoje, nem assume ideias que implementem uma nova visão, adaptada às realidades sociais, mais abrangente e eficaz, uma outra forma de aumentar a prática desportiva, entre os cidadãos de qualquer idade.

O desporto da Região não pode continuar assente num conjunto de políticas avulsas e ao sabor dos calendários eleitorais, sem a definição de uma estratégia de intervenção coerente valorizando, por exemplo, a formação; a especificidade de cada modalidade; o Desporto Adaptado; o Desporto para Todos; o Desporto de Natureza; um programa de apoio à reabilitação e modernização de infraestruturas desportivas e a revisão do estatuto do dirigente associativo voluntário.

Falta uma verdadeira política de envolvimento dos cidadãos numa vida ativa, garantindo a igualdade de acesso às atividades desportivas sem discriminações sociais, físicas ou de género. Torna-se imperioso continuar a desenvolver o desporto de uma forma mais integrada e transversal, através do movimento associativo desportivo, em parceria ativa com as autarquias e as políticas de saúde, de educação, de ambiente, de turismo, de desenvolvimento e ordenamento do território, criando, deste modo, uma nova agenda capaz de dar um verdadeiro impulso ao desenvolvimento do desporto regional com o objetivo de aumentarmos significativamente a sua prática.