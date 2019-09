Política de casa de banho

Poucos conhecerão a Lei n.º 38/2018. E ainda menos reconhecerão o Despacho nº 7247/2019. Mas se lhe perguntarem pelas casas de banho mistas nas escolas ou pelos alunos a escolherem a casa de banho que querem usar, então o caso muda de figura. Infelizmente, para o leitor e para as crianças que precisam desta lei, nenhuma destas conclusões é verdadeira. Aliás, muito pouco do que se tem dito sobre escolas e casas de banho tem adesão à realidade. E isso é um problema para todos. Comecemos pelas crianças e pelo que a lei vem mudar. Não, não haverão casas de banho mistas e a escolha da casa de banho a usar não dependerá apenas da vontade passageira dos alunos. O que passará a haver é a possibilidade de uma criança transexual ter, na escola, alguém com quem possa falar e que a ajude a garantir a proteção da sua privacidade no acesso à casa de banho. Se calhar, isso é o que nos custa mais a aceitar nesta lei e neste despacho. Existem crianças transexuais. Quer queiramos quer não, quer aceitemos quer não. Raparigas que nascem no corpo de um rapaz, rapazes que sempre se sentiram raparigas e pais que não sabem como lidar com os filhos nesta situação. Do muito que se escreveu sobre o assunto, é marcante o testemunho de uma mãe que relatava um ataque de choro da sua filha, enquanto lhe dizia: “Mãe, eu choro todas as noites porque quero ser um menino”. Estas crianças e estas famílias existem, não são produto de um qualquer acampamento de verão do Bloco de Esquerda. O respeito por estas pessoas é inegável e não deveria ter cor partidária. Mas o que este respeito não implica é a aceitação de uma ditadura do género, ou seja, que a diferença entre homens e mulheres não passa de uma construção social e que, por isso, cada um pode escolher o género que quer ser. É a substituição do sexo pelo género, da biologia pela construção social. O triunfo da linguagem “inclusiva” sobre a linguagem “discriminatória”, onde se proferem palavras horríveis como pai, mãe, avô e avó. É daqui que nasce a ideia peregrina do Bloco de Esquerda, de alterar a designação do Cartão de Cidadão porque, supostamente, não respeitaria a identidade de género de mais de metade da população portuguesa. A mesma ideia que levou a Porto Editora a retirar um livro de exercícios com uma edição para meninos e outra para meninas, substituindo-o por uma edição unissexo, alegadamente, pela presença de estereótipos de género. Sendo que a lista mais recente conta 58 géneros diferentes, o terreno é fértil para novas tentativas de censura a livros ou outros documentos de identificação. E enquanto a esquerda se diverte a eliminar o sexo das palavras, as cerca de 200 crianças abrangidas pelo polémico despacho agradecem a possibilidade de serem, não como querem ser - mas como são.