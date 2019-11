Parceria UMa/CMoF

Iniciou-se em 2013, entre a Universidade da Madeira (UMa) e o Clube de Montanha do Funchal (CMoF), um protocolo para o desenvolvimento de soluções para o controlo de segurança dos atletas participantes no Madeira Island Ultra Trail (MIUT). O propósito deste projeto foi apoiar a organização na verificação e seguimento dos atletas ao longo do evento, principalmente no percurso do MIUT. Na edição de 2014 foram cerca de 700 os atletas a controlar, mas na edição de 2020 deverão ser perto de 3000 os atletas a percorrer a Madeira durante 32 horas, no próximo mês de abril.

Os vários projetos realizados ao longo destes anos foram sempre desenvolvidos por alunos das licenciaturas e mestrados da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, em particular em Eng. Eletrónica e Telecomunicações e Eng. Informática, tendo a orientação de vários dos seus docentes. Os desenvolvimentos ocorreram nas áreas da eletrónica, com os sistemas de registo dos atletas e a integração de antenas/tapetes para a leitura à distância dos atletas, usando diferentes tecnologias RFID, e da informática, com o desenvolvimento dos componentes web e das aplicações mobile e desktop.

O protocolo tem permitido ao CMoF obter sistemas adaptados à realidade e às necessidades do Trail Running e, especificamente, para o MIUT. A UMa tem dado aos seus docentes e alunos a oportunidade de participarem em projetos inovadores, com uma forte componente prática, e que são rapidamente utilizados e consultados por milhares de utilizadores. Além de eventos locais, alunos e docentes já participaram em diversos eventos nos Açores e existiram ainda convites para dar suporte a outras provas no continente.

A possibilidade de, a partir desta experiência, se conseguir empreender a criação de uma spin-off, que permitisse criar um projeto empresarial (ainda) não aconteceu, mas a UMa entende que é através de exemplos como este, onde a UMa apresenta o conhecimento técnico e a Instituição externa se envolve em todo o processo, que é possível avançar na consolidação da ligação entre a Universidade e o meio empresarial, alavancando projetos que possam sair das portas da Universidade, dinamizando a economia regional e trazendo mais oportunidades a todos na criação de projetos empresariais.

Esta é uma área fulcral para a UMa e onde esta continuará a apostar, permitindo gerar projetos de criação de empresas e de iniciativas de investigação e inovação aplicada, em que estas possam ainda conceber patentes e/ou direitos de propriedade intelectual, com importantes ganhos no futuro para a Região.