Os requisitos que contam

Depois de vários anos de constrangimentos ao desenvolvimento profissional, o designado processo de descongelamento das carreiras na Administração Pública, previsto na Lei do Orçamento de Estado para 2018, se for corretamente aplicado a cada grupo profissional, vai restituir alguma justiça e harmonização no percurso dos profissionais de cada setor. Tudo começa com uma notificação onde o percurso profissional de cada trabalhador é analisado pelos serviços para confirmar se reúne ou não os requisitos para progredir.

O processo abrange as carreiras gerais e especiais assim como todos os trabalhadores quer em regime de contrato de trabalho em funções publicas, ou contrato individual de trabalho ao abrigo do código do trabalho. A estes aplica-se desde que tenham um instrumento de regulação coletiva de trabalho que harmonize os requisitos legalmente estabelecidos para progredir, como sucede com os enfermeiros que trabalham no Serviço Regional de Saúde por via de um acordo de empresa subscrito por esta entidade e o Sindicato dos Enfermeiros da Região.

As condições criadas permitem contabilizar pontos convertidos a partir das menções qualitativas da avaliação do desempenho. Progride para a posição remuneratória seguinte quem tiver no mínimo dez pontos desde 2004, altura em que foi determinado que o tempo de serviço deixava de ter efeitos para progredir na carreira. De acordo com a lei os acréscimos remuneratórios apurados serão pagos durante quatro etapas ao longo de dois anos, as duas primeiras fases deveriam ter ocorrido em janeiro e setembro de 2018, a terceira e a quarta em maio e dezembro de 2019. Só a partir de janeiro de 2020 é que os trabalhadores do setor público voltam a adquirir o direito à progressão na carreira desde que reúnam as condições mínimas exigidas ou atinjam dez pontos.

Este é um assunto de especial relevância para todos os trabalhadores abrangidos depois de mais de uma década sem acréscimos remuneratórios decorrentes da sua atividade profissional. No setor da saúde e particularmente para os enfermeiros, depois da reposição do trabalho suplementar e das designadas horas penosas assim como a atribuição de um suplemento remuneratória para as funções de enfermeiro especialista, não é aceitável que no final do corrente ano o SESARAM, EPE ainda não tenha notificado nenhum trabalhador enfermeiro dos pontos que possui, de forma a dar início ao descongelamento na carreira.

Sempre sujeitos ao processo de avaliação do desempenho mesmo quando não progrediam, alheios às burocracias e as ineficácias institucionais, para os enfermeiros o processo até está simplificado não exigindo qualquer outro procedimento normativo que não seja aplicar o que está estabelecido. De acordo com a lei dos vínculos, carreiras e remunerações, o tempo de trabalho do enfermeiro foi convertido em pontos, contando um ponto e meio entre 2004 e 2014. Entre janeiro de 2015 e até final de 2018, por via da adaptação do sistema integrado da avaliação do desempenho dos trabalhadores da função publica aos enfermeiros, conta um ponto por ano, em virtude do SESARAM, EPE nunca ter criado condições para a implementação do novo modelo de avaliação para os enfermeiros.

É fundamental por uma questão de princípio e de elementar justiça não prejudicar os enfermeiros no seu percurso profissional, pois já foram penalizados ao longo dos últimos anos por razões institucionais e outros motivos que lhes são alheios.