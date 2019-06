Os privilégios da privataria!

Estamos à beira do final da legislatura e a promessa, feita de peito cheio por Albuquerque, de que iria ‘enfrentar os interesses económicos’, não importa a quem doesse, vai ficar por cumprir. A anunciada reestruturação portuária, apresentada como um ponto de honra desta governação, parece ter-se esfumado: continuamos a ter os mesmos monopolistas de sempre a mandar nos portos, ganhando milhões sem pagar um cêntimo à Região em prejuízo dos madeirenses que continuam a ver o custo de vida inflacionado pelos preços astronómicos das operações portuárias que, nem no Porto de Pireu, na Grécia, são tão altos. A acrescer a tudo isto, ainda temos os custos insuportáveis do transporte de carga, por via marítima, entre a Madeira e o continente, operado por uma empresa do mesmo grupo dos ‘exploradores dos portos’ e por outra que, ao que parece, poderão estar a concertar preços entre si, de forma ilegal. Isso mesmo ‘deixou no ar’ o presidente do Conselho de Administração da Empresa de Cervejas da Madeira, há dias, neste mesmo espaço, quando referiu que levar um contentor de 40 pés, da Madeira para o continente, custa o triplo do que levar o mesmo contentor de Portugal continental para a China. Onde anda a autoridade da concorrência que não fiscaliza e o governo regional que não denuncia às instâncias comunitárias esta prática de concertação de preços que viola os regulamentos comunitários, com claro prejuízo para a economia regional?! E onde está a coragem para acabar com o favorecimento aos grupos económicos, como é o exemplo do grupo que explora as inspeções automóveis, cujo concurso para a coQncessão dessa exploração, foi ganho por outro concorrente e que foi ilegalmente preterido?! É a submissão deste governo à privataria de sempre que continua a mandar e a ‘desmandar’ em tudo o que mexe. E quem se lixa, hoje como ontem, é o mexilhão...