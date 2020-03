Os clubes já são únicos

De tempos em tempos surgem vozes patrocinando a opção pelo dito “clube único”, como forma de conseguir montar uma equipa que, em nome da Região, e reunindo os apoios hoje alegadamente dispersos, fosse capaz de competir com os colossos do futebol nacional. Com base no suposto sucesso desportivo de tal opção, a Madeira teria um tempo de antena alargado, no tempo e no espaço, com imenso benefício, e consequente retorno, financeiro, social, qual nirvana global, a que se juntaria, no limite uma Liga dos Campeões.

Essa ideia peregrina tem anos que vem fazendo caminho e, de vez em quando, reforça-se quando a presença ao mais alto nível se verifica por parte de um só clube. Fica difícil disfarçar que a ideia talvez seja pretendido um único clube em vez de um clube único...

É curioso, também, verificar que essa ideia, mesmo que recorrente, não tem paternalidade associada. Lança-se para o ar em momentos escolhidos e em que se pensa beneficiar de situações conjunturais, dadas as carências económicas ou os insucessos e fortunas de uns e outros clubes.

Mas não é ideia que tenha qualquer lógica. Desde logo porque nada garante o sucesso desportivo de um clube ou equipa só porque se mete determinado financiamento, que, neste caso e fazendo contas pelos mínimos, obrigaria a multiplicar várias vezes o montante actualmente disperso pelos vários clubes. Basta olhar para os orçamentos das principais equipas, as que chegam ao tal lugar que supostamente nos levaria a justificar a escolha do clube único para perceber que, não só não temos dinheiro para tal, como o impacto da redução ou eliminação dos apoios aos clubes que hoje promovem o desporto desta terra seria tremendo.

Uma percentagem significativa dos desportistas madeirenses e dos que gostam de futebol, em particular, fizeram o seu clubismo e viveram a maior parte do seu tempo enquanto adeptos, quando os seus clubes ainda eram apenas clubes regionais. Nos mais de 100 anos que os “três grandes” da Madeira têm de existência, cerca de dois terços da sua história foi feita ao nível das competições regionais, sendo certo que só depois de aqui serem grandes, e por isso mesmo, é que conseguiram chegar ao topo a nível nacional. “Matar” as suas histórias, trocando-as por uma pré-fabricação de uma espécie de aventura seria um crime sem perdão contra aquilo que cada clube significa enquanto construção social e desportiva nesta ilha. Os clubes já são únicos e merecem essa consideração. Estou convencido que a maioria dos verdadeiros adeptos de cada clube prefere voltar à condição de regional em vez de se diluir num corpo estranho ou de se submeter, como já aconteceu noutra modalidade, à supremacia de um rival a quem seja obrigado a associar-se em posição menor.

Que se discuta sim se vale a pena o apoio e investimento público, em que moldes, com que critérios, mecanismos de avaliação e seguimento mas, não confundamos as coisas com contas de somar mal feitas.