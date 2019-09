O voto seguro no dia 22 é...

Obviamente no CDS Madeira! Podem estar tranquilos todos os madeirenses e portosantenses que no próximo domingo votarem no CDS Madeira, pois o facto de estarem a cumprir com o seu dever de cidadãos, exprimindo esse direito num partido que é seguro, credível e que tem um programa sustentado em propostas concretizáveis ao longo da legislatura, dar-lhes-á essa tranquilidade relativamente ao futuro! O CDS é, actualmente, o partido cujo programa eleitoral só foi elaborado, após se ter auscultado a sociedade civil! Foram ouvidas dezenas de personalidades madeirenses, especialistas de todas as áreas sociais culturais e económicas! Nesse programa eleitoral, que o CDS apresenta aos eleitores, há propostas que mais nenhum partido teve coragem de assumir, nomeadamente, a valorização dos professores, possibilitando-se aos docentes com 60 ou mais anos de idade, ficarem isentos da componente lectiva se assim o requererem, realizando outras actividades nas escolas que colmatarão esse isenção! Somos também os únicos a assumir que os cuidadores informais a tempo inteiro, possam ter uma ajuda monetária de um IAS, isto é, 435 euros! Mais nenhum partido apresenta um pacote fiscal tão objectivo, tal como consta no programa do CDS, propondo-se reduzir em 30% as taxas do IRS, descer a taxa geral do IRC para os 17% e baixar progressivamente o IVA ao longo dos próximos 4 anos! A criação do Plano Regional da Água é uma prioridade, atendendo à escassez deste recurso natural tão importante para a nossa agricultura e abastecimento das famílias! Apenas o CDS apresenta esta proposta! Para se minimizar o flagelo das listas de espera, o nosso programa é aquele que apresenta um investimento de 15 milhões de euros para efectuar 10.000 cirurgias nos próximos dois anos! Fomos corajosos e arrojados, apresentando uma solução para os portos, propondo no programa o licenciamento da operação portuária, como pagamento do uso do Porto do Caniçal por parte do actual operador e abertura a um segundo operador, garantindo-se a concorrência que há anos não existe! Actualmente existe a necessidade de requalificar 80.000 activos madeirenses cuja formação não vai além do nono ano! Esta é uma proposta também prioritária para o CDS! Pioneira é, igualmente, a proposta que o CDS preconiza para a cultura, garantindo-se para a mesma 1% do orçamento regional, ao longo da legislatura!

No próximo domingo a palavra cabe aos eleitores! Nada poderá ficar igual! Maiorias absolutas nunca mais!