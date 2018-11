O silêncio dos inocentes

Há momentos que nunca se esquecem, que ficam como memórias de longa duração, geradas bem no cerne daquilo a que chamamos hipotálamo. São memórias que têm um componente efetivo, e ficam como faróis, ajudam a balizar as nossas perceções e, por conseguinte, o nosso caminho.

Uma delas é de 2009. Um recém-nomeado gestor da saúde mostra a sua “força” a um serviço hospitalar. Perante um grupo de médicos, afirma não aceitar nenhuma dissidência, real ou potencial, à sua gestão. Qualquer comentário, crítica ou mesmo sugestão, que vá em sentido contrário ao que intitula o “seu projecto”, será exemplarmente castigado. E explica: o primeiro a ser castigado será um colaborador exemplar, competente e cumpridor, para, dizia, o exemplo ser duplo. E assim aconteceu.

O colaborador(a) era exemplar. Um exemplo de dedicação na instituição, trabalhando fora de horas, iniciando vários projetos inovadores, com um relacionamento interpessoal reconhecido. Mas criticou o rumo dos acontecimentos, em especial o desnorte na forma como os doentes estavam a ser tratados, a falta de critério clínico nas decisões que afetariam a vida dos utentes, muitos aliás, crianças. E aconteceu, foi “corrido” do hospital, como se diz na gíria. Hoje, trabalha num hospital de topo do Continente e é responsável na Europa na organização médica da sua especialidade. Mas não “servia” para trabalhar na nossa instituição hospitalar...

O gestor da saúde tinha razão. Queria fazer exemplos. E fez! Queria mostrar a sua força, mesmo que para tal se refugiasse na cobardia do exercício do Poder discricionário. E muitos outros profissionais se seguiram, como exemplos. E outros gestores mantiveram o “modus operandi” nas instituições. O “Delito de Opinião”, mesmo sendo uma opinião clínica, passou a ser “crime”, mesmo que tal não tenha sido legislado na nossa Assembleia Regional nem na da República. Isto com a complacência e apoio de um Regime caduco e empoeirado; de uma classe médica que se assustou, e assustou mesmo. Que se calou, que encolheu os braços. E assim, o sentido crítico foi definhando e muitos iniciaram uma caminhada de resiliência. Outros exemplos acontecem noutras classes profissionais, porventura ainda mais complexos.

O mais problemático é que este sentimento de impotência chegou aos doentes. Receosos de reclamar aquilo a que têm direito. Direito a uma cirurgia pela qual podem esperar até 10 anos. Direito a um exame que diga, ou não, se tem cancro. Direito a uma consulta para que se sintam seguros e com esperança na vida. Direito a que não sejam ultrapassados por outros, melhor relacionados, com quem decide.

Certamente, os responsáveis dirão que são casos pontuais. Mas que o conta no meio de tudo isto? Como bem disse Einstein: “Nem tudo o que verdadeiramente conta, pode ser contabilizado. E, muito do que é contabilizado, para nada conta.” Diria antes, uma sociedade sem autocrítica, nem responsabilização, é uma sociedade ineficiente, imperfeita, pois não preza o trigo, nem afasta o joio.

Então que ninguém se admire se os profissionais, da saúde e não só, já não se indignem publicamente perante a falta de recursos, perante nomeações distónicas ou favorecimentos arbitrários. Os profissionais da saúde são humanos. Muito humanos. Os doentes também. Têm limites como todos os outros. E esses limites foram há muito ultrapassados. Ultrapassados e desconsiderados, espezinhados mesmo. E nem todos têm coragem de expor aquilo que sofrem. E muitas vezes sofrem em silêncio. O silêncio dos inocentes.