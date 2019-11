Como resumir o programa do Governo Regional e o seu debate?

Um pedido de namoro de Miguel Albuquerque aos madeirenses. Uma carta com juras de amor e intenções para o relacionamento futuro, na qual constam as boas intenções e pretensões que o PSD tem para a Madeira.

Não fosse o seu passado, no que toca às suas segundas intenções amorosas, e por apresentar uma cópia da sua última carta de amor, que falhou a sua execução em várias áreas, adaptando-a aos seus supostos vícios e aos novos tempos, pensando no sustento do seu amante CDS-PP, poderíamos dizer que o Programa de Governo ‘é lindo’.

A oposição não acredita neste amor. O último relacionamento de Miguel Albuquerque, que durou 4 anos, também estava cheio de intenções, mas de intenções o inferno está cheio: a saúde está doente, a educação não é gratuita, a mobilidade teima em não arrancar, o betão reinou, o turismo gripou, a dívida continua a aumentar, a habitação é cada vez menos acessível, o norte está cada vez mais envelhecido e os jovens continuam a emigrar.

Como em todas as relações na sua fase inicial, goste-se ou não, precisam do “benefício da dúvida” e aos mais hesitantes resta aguardar pela sua longevidade. Neste caso, o passado diz-nos que não é preciso esperar muito para perceber se estamos perante a concretização das intenções ou se estamos perante alguém que promete tudo para beneficiar de uma relação longa e estável, mas que sabe que não vai cumprir, muito menos trabalhar, ou ser fiel.

Até lá, pois a seta do cúpido chegou torta ao destino, ficou muito por explicar: porque razão ele culpa tanto os outros pelos seus problemas, porque exige atitudes e apoios dos outros quando na sua própria casa não o faz, porque discrimina os vários municípios de cores diferentes, como quer constituir família sem antes ter acesso a habitação condigna; porque esconde a costa norte, sem uma única referência no programa; como posso melhorar a situação precária do meu vínculo laboral ou aumentar a minha retribuição mensal, porque tenho de comprar os manuais escolares dos meus filhos, quando os mesmos são gratuitos no resto do país; porque pagamos mais impostos que a prima que vive nos Açores ou como explicar porque a avó não tem acesso a tempo e horas aos tratamentos e exames necessários, entre outros.

Embora a falta do oráculo do amor, do desejo, apesar da falta de políticas e de medidas concretas neste Programa de Governo, a relação também passou por momentos inesquecíveis: ora vejamos a viagem a África do Sul para visitar o vizinho que emigrou por falta de oportunidades, a ida ao Porto Santo no passeio da Casa do Povo que recebe mais dinheiro do que as Juntas de Freguesia, ver os espetáculos milionários dos 600 anos dos descobrimentos da Madeira, ir à clínica privada em vez do hospital público, ir ao norte da Madeira e descobrir que afinal vive lá muita gente.

Agora resta aguardar até a oferta do dote de casamento, o chamado Orçamento Regional 2020, e aí sim perceberemos se as intenções são reais e concretizáveis. Aí sim saberemos quais as prioridades desta relação.

Até lá, o amor ‘é lindo’, mas se a máscara cai alguém vai sofrer: os madeirenses.