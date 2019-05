A idade já começa a ser suficiente para deixar de ter ilusões. Algumas ilusões, pelo menos. Utopias, desejos e uma determinada forma de pensar, isso espero que não haja envelhecimento que me tire.

Sei, por exemplo, que por mais que se queira implementar um determinado projecto, que estamos sujeitos a ter de desviar-nos de alguns obstáculos que nos aparecem no caminho para conseguirmos atingir o nosso fim.

Não aceito, no entanto, que esses desvios signifiquem abdicar de valores ou princípios pois para mim isso seria uma violação de consciência que não conseguiria suportar. Que se vão antes os caracteres!

Qual a dificuldade maior disto? Num país onde o tráfego de influência é desporto nacional e prática só criticada por quem não a consegue exercer, saber onde parar é uma questão de resposta por vezes difícil. Porque o limite deixou de ser claro e a ética é uma batata!

As maiores empresas do país estão ou devidamente protegidas por legislação especialmente elaborada a pensar nelas ou coladas ao Estado, que com elas faz negócios em barda. É também esse Estado o maior empregador, sabendo-se bem quão dependentes podem ficar os trabalhadores de quem os pode nomear para certa função...

Isto cria, naturalmente, relações de proximidade que, no limite, deturpam inclusivamente os fins últimos que deviam ser o objecto da nossa acção. Será este o ponto a que chegámos?

Não estou a pensar só nos Berardos (há muitos, atenção; são é tendencialmente um pouco mais polidos, os outros) que se voluntariaram para fazer fretes a troco de benefícios mas nos construtores civis que depois de tanto engordarem hoje põem e dispõem de pessoas em determinados cargos.

Também estou a pensar nos sindicatos, que manietaram de tal forma o país com o que chamam de conquistas que mais não são do que a protecção da manutenção de situações de privilégio e de direitos adquiridos sem qualquer racionalidade. E em discursos políticos onde tudo se dá sem sequer a honestidade intelectual de dizer quem paga essas benesses.

Incluo os grandes escritórios de advogados, que legislam (sim, legislam!) a bel-prazer dos seus clientes, as consultoras, chamadas a opinar em favor de decisões concretas. E alguma comunicação social, que para sobreviver faz fretes à esquerda e à direita.

Para manter ou chegar ao poder não devia valer tudo mas, com muita pena, respondo eu próprio à questão acima colocada: - pelo que li nestes últimos dias, foi mesmo a esse ponto que já chegámos.