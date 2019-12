O Pai Natal não tem partido, nem clube!

O Natal é tempo de promover a paz e a união. Deixamos diferendos para o ano novo e quase esquecemos as complicações e as emoções que não sejam da quadra natalícia.

Até a Greta poderá dizer para usar pinheiros artificiais e musgo de plástico no presépio. Nada afectará o natal.

É quase indiferente se as luzes que iluminam a cidade têm cor amarela, vermelha ou azul. Queremos que lá estejam e que as ruas mais ou menos iluminadas confiram aquele brilho de Natal tão próprio do nosso Funchal.

Os preparativos da festa na cidade ficaram marcados pela batalha de quem é o dono. As barraquinhas da placa central estiveram por um fio. Que espectáculo!

O Pai Natal veste calças vermelhas mas não é do Benfica. O Pai Natal não é da Câmara Municipal do Funchal, nem do Vereador A, B ou C. O Pai Natal não é do PS ... aliás o Pai Natal não tem partido.

O Pai Natal é apenas das crianças e dos adultos que se deliciam nessa magia própria do Natal, nos jardins com decorações próprias da época, na Placa Central, nos adros da Igrejas, nas celebrações das missas do parto e na missa do Galo, nas suas casas, entre amigos e sobretudo em família!

É isso que conta no final! O principal é dedicar tempo aos familiares e amigos que durante todo o ano ficam quase limitados a mensagens rápidas de telemóvel, a “olás” rápidos nas redes sociais pela falta de tempo que todos temos, no curto tempo que diariamente dispomos para um contacto de maior proximidade.

Porque é Natal cumpre agradecer a amizade de todos os que me acompanharam durante o ano 2019. Com especial carinho endereço votos de Boas Festas aos Colegas da Autoridade Regional de Atividades Económicas e de todas as entidades que se relacionaram nessa missão de 2 anos!

Com redobrado carinho endereço votos de Boas Festas a todos os profissionais do SESARAM com quem tenho o privilégio de partilhar este Natal e de caminhar numa missão de serviço público em benefício de todos nós!

Votos de Boas Festas Natalícias e um ano 2020 com saúde!