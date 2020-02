O outro lado do turismo

O turismo é o maior sector económico da Região, responsável por mais de 25% do PIB e que dá emprego a cerca de 16.000 pessoas direta e indiretamente, 16,5 % da população, que, de outro modo, possivelmente teria de emigrar para arranjar trabalho. Os impostos gerados por esta indústria são extremamente importantes para a Região, o que não impede, porém, que esta indústria se tenha tornado um “altar” perante o qual tudo se sacrifica, estejamos ou não dela dependentes.

A indústria turística gera largos proveitos, mas implica elevados transtornos para os madeirenses. O custo de vida é o mais caro do País, o m2 de construção, por exemplo é o 2º mais alto do país, logo a seguir a Lisboa, a alimentação é a mais cara do país, pois temos de competir com os preços pagos pela indústria com muito maior poder de compra. Pela lei da oferta e da procura, quando esta aumenta, os preços sobem e nós pagamos.

A pressão do turismo atua sobre as diferentes áreas e recursos, sobre o equipamento e mobiliário urbanos, pagos e suportados pelos nossos impostos. Li há tempos um estudo que estimava o consumo global de água em média, por turista e por dia, à volta de1000 l. A nossa água mal “dá para as encomendas” e, quando falta, o agricultor perde a colheita. Os 1000 l, gastos por um turista num dia, davam para regar muita alface. No P. Santo será ainda pior, pois a água é dessalinizada. Quanto custa? Quem a paga? Não serão por certo aqueles hotéis abutres, que operam no P. Santo três meses por ano, que funcionam no regime de tudo incluído e que trazem as suas equipas constituídas do exterior. Para os porto-santenses sobrará, na melhor das hipóteses, algum serviço de quartos ou de bandeja, durante três meses, com o ordenado mínimo, pese embora as diárias praticadas possam ultrapassar os 300€.

A Madeira desde sempre teve tendência para as monoculturas: foi assim com o açúcar, foi assim com o vinho, é assim com o turismo. Então como agora o trabalho mal pago de muitos (colonia, etc.) gerou riqueza de que poucos se apropriaram. O turismo atua de modo semelhante, paga mal. O ordenado dum trabalhador da letra “H” categoria mais numerosa, nos hotéis de 4 estrelas (cerca de 70% do parque hoteleiro), ganha por exemplo, de base um salário de 734,54€, tem um horário “desgraçado”, com interrupção no meio do dia, tendo de trabalhar e sem possibilidade de recusa aos fins-de-semana e feriados. Grande parte da indústria não cumpre os rácios legais de trabalhadores efetivos, provendo as suas necessidades de pessoal através de falsos recibos verdes, mas sobretudo com recurso ao outsoursing, ao dia, até à hora, pagando apenas o ordenado mínimo e sem qualquer tipo de vínculo laboral, na mais completa desregulamentação. A riqueza criada não será por certo também para estes. Esta exploração desenfreada será estudada no futuro onde causará tanta repugnancia, como nos causa a nós atualmente a escravatura. Seria interessante fazer um estudo que permitisse comparar nesta indústria, os trabalhadores com ou sem vínculo e em outsoursing em cada cadeia desta indústria e qual a percentagem dos proveitos se destinam ao pagamento de salários. Porém para um governo neoliberal, estas contas não interessam. Este GR, apoiante de Luís Montenegro, fã do neoliberalismo de Passos Coelho, nem sequer fiscaliza a percentagem obrigatória de efetivos nas empresas que é da sua exclusiva competência.

Tenho um conhecido que emigrou para a Alemanha onde frequentou um curso profissional de três anos, patrocinado por uma empresa de hotelaria em conjunto com o governo Alemão, tendo recebido durante a formação uma bolsa de 800€. Após ter concluído o curso, teve como 1º ordenado líquido 1.600€ tendo ficado imediatamente efetivo, curiosamente num hotel de 4 estrelas, que pratica uma diária média de 145€, e tem uma taxa de ocupação semelhante às dos nossos. Quando veio cá de férias, descobriu que as mesmas competências aqui não valiam mais de 800€. Os Empresários queixam-se da falta de pessoal devidamente qualificado, mas, quando este aparece, não lhe querem pagar mais que o ordenado mínimo.

O Turismo teve o seu “ano de ouro” em 2016, continuando depois a crescer segundo as estatísticas oficiais, mesmo que a um ritmo inferior, até os nossos dias alegadamente devido às limitações do aeroporto, falência de transportadores e do BREXIT. Estas limitações são reais, mas são habitualmente empoladas e utilizadas habilmente, ano após ano, num choradinho com vista a criar um clima de medo e depressão nos profissionais, propício à contenção de salários. Por exemplo, a proposta de aumento dos empresários deste sector para 2020 é de 0,5%. Apesar desta choraminguice, o crescimento do número de camas e unidades é contínuo e constante. Os investidores devem ser gente masoquista que gosta de perder dinheiro.

Neste momento, toda a animação que se faz nesta terra é em primeiro lugar para o turista, cabendo ao ilhéu cada vez mais o papel de figurante. Os hotéis contribuem com as bancadas cuja utilização é paga.

Achei vergonhoso o coro de lamentações de alguns hoteleiros sobre a taxa turística do Funchal. Os turistas vivem algum tempo nas nossas cidades, usam os nossos recursos, pagos por nós, e é natural e justo que contribuam para a sua manutenção, sustentabilidade e melhoria. Para alguns hoteleiros, porém, devem ser todos os madeirenses a pagar os custos, para o lucro ser integralmente para eles. O ano passado em Berlim, paguei 7€ para visitar a Catedral, mas na nossa Sé, que é uma joia, a entrada é de graça. Isto deve ser porque nós somos ricos e os alemães não. Que diriam os hoteleiros se a Sé cobrasse 2€ de entrada? No entanto, o restauro do retábulo custou 1.000.000€ e o restauro dos tetos custará 1,6M€.

O turismo é extremamente importante para a Região e para o País, mas um turismo que reparta a riqueza criada, nomeadamente por quem contribuiu para a sua criação, e deixe de pagar salários de miséria que em muitos casos apenas “são melhores do que nada”, mas que estão longe de serem justos, que não conduza a cidade à progressiva gentrificação, que não invada, prejudique e encareça a vida aos gentios, que cumpra as leis laborais e fiscais, que não “consuma a nata”, deixando apenas o soro para a grande maioria dos madeirenses.

Felizmente nesta indústria também há gente séria.