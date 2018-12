O Orçamento do XII Governo

A aprovação do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2019 tem um significado especial.

É o último do XII Governo e representa o culminar de um compromisso ambicioso, assumido em 2015, virado para a população desta Região.

A governação equilibrada e o esforço de todos os madeirenses e portossantenses permitiram a saída limpa do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro.

Aquele momento foi determinante para a libertação da Região.

A dívida pública que constituiu o centro de todas as atenções, merece, neste momento, o mesmo foco mas por razões muito positivas. O seu montante continua a descer e a sua relação com o PIB impressiona qualquer comparação com a realidade portuguesa.

Na sequência, as contas públicas estão qualificadas e reconhecidas internacionalmente, a credibilidade externa é notória e a Região apresenta-se com outra imagem e com uma capacidade renovada.

O crescimento económico faz-se sentir através da evolução do investimento, do consumo e da diminuição do incumprimento das famílias e das empresas.

A economia da Região cresce há mais de 63 meses consecutivo.

O tecido empresarial representa um exemplo do dinamismo conseguido, tendo sido responsável, juntamente com a política pública promovida, pela notável evolução verificada ao nível do emprego.

Os últimos anos constituem um período que deve orgulhar todos os madeirenses e portossantenses e permitiram, simultaneamente, aqui chegar, ao Orçamento da RAM para 2019.

Este é o Orçamento que agora é possível e que transmite a grande prioridade social que sempre esteve presente na governação pública. Não se trata, naturalmente e apenas, do último orçamento deste mandato mas do primeiro de um novo ciclo que consolida o passado e abre portas a um futuro melhor para a população da Região.

São muitas as medidas dirigidas às pessoas e às empresas.

Verifica-se, para 2019, a recuperação do diferencial fiscal previsto no nosso Estatuto Político – Administrativo. No IRS e no IRC, no escalão mais baixo do primeiro, e na tributação da matéria coletável até 15 mil euros no segundo, a redução atinge os 20%, voltando-se à condição que existia antes da intervenção externa.

A mobilidade da população merece uma atenção redobrada. O valor dos passes sociais é reduzido para 30 euros e 40 euros, conforme se trata do espaço urbano ou interurbano. A conjugação desta medida com o apoio da Ação Social permite reduções ainda mais significativas de 60% sobre aqueles valores. O transporte de crianças até aos 12 anos assume-se gratuito.

O passe sub-23, negado pelo Governo da República, é garantido pela Região, permitindo aos estudantes universitários um tratamento semelhante aos demais portugueses.

No transporte aéreo, e face a nova recusa do Governo da República, a Região assegura o desembolso de apenas 65 euros aos estudantes, libertando as famílias do pagamento do valor total da tarifa.

A aposta na natalidade, através do Kit-bebé e a redução de 40% no valor das comparticipações familiares nas creches, representa uma verdadeira ajuda, também financeira, para contrariar a tendência demográfica que caracteriza toda a europa ocidental.

O apoio social conseguido através do material escolar, associado a tudo aquilo que é, atualmente, concretizado pela ação social, constitui um reforço daquilo que é aliviado às famílias com estudantes.

O descongelamento das carreiras dos docentes da Administração Pública Regional, muito mais que o exemplo que constitui para todo o resto do país, enfatiza a política social que impera neste orçamento e constitui um avanço singular na reposição da justiça que se impunha.

A admissão de recursos humanos para a Administração Pública Regional, para além do efeito regenerador que transporta, permite, também, novas oportunidades de emprego, de carreira e de rendimento para um alargado número de famílias.

Estas são algumas das iniciativas que evidenciam um forte impacto económico, porque são indutoras de criação de rendimento, geradoras de capacidade de consumo e de investimento e estimulantes para a poupança das famílias.

Com estas evidencias, e muito facilmente, o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019 ficará na história pela afirmação da trajetória deste governo mas, acima de tudo, como evidência da boa política que se vem desenvolvendo e pelas perspetivas futuras que nos abre.

Face às dificuldades que nos são, permanentemente, colocadas, a Região, através deste Orçamento, prova, novamente, ser capaz de ir em frente, encontrando a resposta adequada para aqueles que, aqui e ali, se motivam pelo centralismo, mostrando, também e desta forma, que o caminho da autonomia é o único que promove a realidade que todos os madeirenses e portossantenses merecem.

2019 será um ano de alívio para as famílias, de motivação para os empresários e de grande concretização para o desenvolvimento da nossa Região Autónoma.