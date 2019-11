O novo hospital será prenda de Natal?

Para qualquer cidadão que vá às compras sabe que no preço do produto está incluído o IVA e taxas diversas.

O Novo Hospital em Santa Rita, no seu custo, tem taxa variável de IVA conforme seja obra ou equipamento, e estes têm diversas taxas diferentes

Quando vamos comprar uma melancia, verde por fora e vermelha por dentro, sabemos que metade do custo dela representa 50% do custo total, isto sem sofismas.

A RAM, reviu o PF de 2004, adaptando -o á nova realidade: somos menos, mais velhos e mais crónicos. Foram consultados todos os responsáveis dos serviços. Poupou-se 3,5 milhões de euros no projecto, e, quatro anos no lançamento do concurso.

A Madeira no âmbito da LFRA, candidatou a construção e equipamento desta Nova Unidade, a PIC,( projecto de interesse comum) isto é , com ganhos em saúde à Madeira e á República ,não se tratando de uma benesse ,nem um apoio de emergência de um governo PS.

A RAM fez todo o trabalhinho ,no âmbito do PIC ,que começou em 2016 e foi politicamente chumbado.

Em 2017 Costa vem à Madeira e a comunicação social publicou que este iria financiar o Novo Hospital em 170 milhões , ou seja em metade do custo da nova unidade.

Nos anos seguintes, prosseguiu-se o trabalho com o CAPF(Conselho de Acompanhamento das Politicas financeiras)que entretanto foi remodelado na sua composição, mudou de opinião e aquilo que era exigido, ,deixou de o ser.

Foi aprovado em sede do CAPF o financiamento de metade do custo da nova unidade. É bom esclarecer que o envio para o CAPF do valor estimado dos Marmeleiros e do Nélio Mendonça, foi uma exigência em 2016,deste organismo.

O cálculo do valor destes edifícios ,foi efectuado por peritos certificados, independentes da Função Pública ,tudo calculado nos termos do código do IMI.

Também respondendo ao CAPF, foi dito que no futuro os Marmeleiros iriam ser remodelados de acordo com todas as normas e regulamentos, para a Segurança Social e que o Nélio Mendonça seria alienado.

A RAM negociou com os bancos ECB e BEI anexou o estudo análise custo benefício, com a previsão do financiamento da República em 50% ,mas Centeno recusou a pôr preto no branco o valor do financiamento Nacional, o que levou a entidade bancária a aumentar o custo do financiamento naquela ninharia de 19 milhões.

Bem se esforça a madrugadora Sara , em Lisboa na Assembleia da República, a exigir ao Governo de Costa ,para que numa qualquer reunião das quintas feiras altere a Portaria «matreira» de Centeno.

O PCP na ALM, apresentou um Projecto de Resolução para que o Governo da República, através do OE, e no calendário a acordar com a RAM, garanta o financiamento plurianual de 50% , sem qualquer referência ao valor do HN e HNM

Agora que Pereira e Cafofo, juntos e publicamente discordam da Portaria de Centeno e concordam com a candidatura da RAM, agora que o outro Pereira deixou de ser oposição e passou a ser um enfático apoiante do governo é altura da aprovar por unanimidade a proposta com carácter de emergência, de leva-la nas asas de um serafim a Costa, e este deixar de ser o mau da fita e transforma-lo em Pai Natal e com isso tornar mudo o Calado e evitar pagar esses 19 milhões a mais em juros ao BEI e com esta solução trazer no sapatinho o Novo Hospital.