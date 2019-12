O futuro é agora

Chegados que estamos ao fim de mais um ano, iniciamos 2020 com a certeza de que este será, definitivamente, um ano de viragem em Santa Cruz.

Uma viragem que, a bem da verdade, iniciámos em 2013, quando o Movimento Juntos pelo Povo conquistou a Câmara Municipal de Santa Cruz.

O que herdamos não foi fácil, mas seis anos depois, e com passos em frente todos os anos, conquistámos a nossa autonomia financeira, consubstanciada na recuperação da dívida e na capacidade de endividamento e de investimento.

E tudo isto fizemos sem perder de vista o interesse comum e sem colocar em risco o futuro do concelho e de quem aqui vive.

Antes pelo contrário, conseguimos todos estes anos deixar a nossa marca, que está presente numa aposta firme na área social, numa recuperação da nossa atratividade, e numa notória revitalização da força da nossa terra.

Hoje, Santa Cruz está mais viva, mais atrativa e caminha em direção ao futuro com confiança.

Sinal claro desta recuperação é o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2020, que inicia um novo paradigma de investimentos estruturantes, num trabalho que teve por base a consolidação financeira do Município, que hoje recuperou a sua credibilidade e ganhou margem de financiamento junto à Banca. Um recurso que continuará a ser feito num quadro de responsabilidade, rigor e que não coloque em causa o futuro deste concelho.

Paralelamente, manteremos a nossa aposta no social, quer com intervenção em áreas que são da nossa competência direta, quer em outras em que a nossa ação se mostre necessária. Aliás, neste sentido, manteremos não só o apoio à reabilitação de imóveis, e todas as ações decorrentes do Programa de Emergência Social, como também os apoios à educação, bem como com medidas inovadoras de acesso à saúde, através do apoio ao medicamento por parte das famílias mais carenciadas e do apoio à realização de pequenas cirurgias. Sabemos o quanto estas medidas fazem diferença na vida das pessoas. E sabemos que a política só vale a pena se fizer a diferença, se ajudar quem precisa, se for capaz de transformar patra melhor a vida daqueles que em nós depositaram a sua confiança.

Os investimentos que constam do Plano são também o sinal claro de um programa sustentado naquelas que queremos que sejam as linhas mestras da nossa gestão, e que se pautará por uma atenção especial ao social, mas também pelo delinear e pela execução de um plano de recuperação infraestrutural, e de melhoria dos nossos centros urbanos.

Paralelamente, vamos continuar a apostar em muitos investimentos que visam começar a recuperar o atraso infraestrutural do concelho de Santa Cruz, em termos de recuperação da rede viária, e da reabilitação dos sistemas de água e de esgotos.

Temos também projetos mais significativos em termos de reabilitação urbana, nomeadamente da nossa frente-mar e centros urbanos, e outros que pretendemos candidatar a contratos-programa com o Governo Regional e a financiamento europeu.

Para Santa Cruz, o futuro é agora. Uma caminhada que continuaremos a trilhar com transparência, rigor, trabalho e com o sentido da responsabilidade que a gestão da coisa pública exige.

É com confiança no futuro, que desejo a todos um Feliz e Próspero Ano Novo. Aos santacruzenses agradeço o apoio confiança, e aos madeirenses convido a visitarem Santa Cruz e testemunharem a diferença de uma terra que recuperou o seu orgulho e a confiança.