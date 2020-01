O Funchal Que Nos Une – Santa Luzia

A melhor forma de permanecermos próximos é não nos distanciarmos, quer se trate de pessoas, de valores, de projetos ou até de nós mesmos. No Funchal, a proximidade tem sido um dos pilares mais evidentes da governação ao longo dos últimos anos, envolvendo a comunidade na definição das políticas para a cidade. Deste modo, assumimos que 2020 seria dedicado a visitar cada uma das freguesias do Funchal, auscultando quem aqui vive, trabalha e visita, identificando oportunidades de melhoria e evidenciando atividades que acrescentam valor social, económico e ambiental à comunidade: este é ‘O Funchal Que Nos Une’.

Iniciámos as nossas Presidências Abertas em Santa Luzia, a freguesia cujo adro paroquial definia os limites da cidade no final do Séc. XVIII, e que tem uma história associada ao ciclo económico do açúcar, possuindo azenhas, engenhos e uma levada descrita pelo Tenente-coronel Sarmento como “cana de regadio, tomando nível na extensa curva escavada pela meia-encosta, a irrigar a novidade dos canaviais do doce suco”, à qual o próprio D. Manuel proibiu alterações sem a sua aprovação.

As minhas memórias em Santa Luzia não são tão remotas, mas retenho o quotidiano da frequência na Escola Secundária Francisco Franco, então dirigida pela saudosa Isabel Sena Lino, onde durante três anos alicercei a opção pela carreira profissional em engenharia e estabeleci amizades que mantenho até aos dias de hoje. Recordo-me, ainda, de ter representado as cores da Madeira nuns ‘Jogos do Atlântico’, disputados entre seleções insulares da Macaronésia, no Pavilhão e piscinas da ‘Escola da Levada’.

Regressado a Santa Luzia, investido agora nas funções de autarca, fica evidente a ambivalência de uma freguesia onde, apesar da predominância de moradias unifamiliares, coexistem edificações urbanas coletivas e muitas quintas tradicionais e casas senhoriais. É por isso que, nos últimos anos, aprovámos duas Áreas de Reabilitação Urbana na freguesia, promovendo de forma clara a reabilitação do seu importante património edificado, e que adjudicaremos esta semana a histórica obra de regeneração do Edifício do Matadouro, uma obra que funcionará como uma alavanca para a dinamização económica de toda a zona comercial e industrial do vale da Ribeira de João Gomes. Investimos, também, na renovação de redes de águas, promovemos a requalificação urbanística do Bom Jesus e modernizámos o Museu Henrique e Francisco Franco, que no ano passado recebeu uma Menção Honrosa a nível nacional, no âmbito dos prémios Acesso Cultura 2019.

Ao longo deste mês, visitámos igualmente algumas das entidades que desenvolvem atividades de interesse municipal, beneficiando dos apoios ao associativismo que a edilidade concede, como o CASA, o Clube de Montanha do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, o ISAL, o Clube Escola Levada, a Associação Germinar, o Grupo 101 de Escoteiros de Santa Luzia ou a Banda Municipal do Funchal, entre outros. E por fim, seguindo à risca a máxima de “tratar os outros como gostaria de ser tratado”, e reconhecendo a importância da descentralização de competências, registamos a transferência, para a Junta de Freguesia, de 103 mil euros em 2019, o que permitiu aos munícipes de Santa Luzia usufruir de atividades socioculturais, de apoios sociais e de pequenas obras de beneficiação, que de outra forma não seriam possíveis.

Ao longo dos últimos anos, soubemos sempre colocar os funchalenses em primeiro lugar. Continuaremos com proximidade, responsabilidade e seriedade, na certeza de que é o amor à cidade aquilo que verdadeiramente nos une.