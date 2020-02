O evangelho no centro da política

Iniciou-se um novo ano com muitos sinais vermelhos à felicidade e ao bem-estar da humanidade. O recrudescimento da tensão entre o Irão e os EUA são o pano de fundo a enquadrar o discurso do Papa Francisco, pois que podem constituir o rastilho de um conflito exponencialmente mais amplo. E, por isso o Papa insiste no refrão repetido nos seus anteriores discursos: “ a guerra traz apenas morte e destruição.”

Francisco considerou “particularmente preocupantes” os sinais que chegam do Médio Oriente, “após a recrudescência da tensão entre o Irão e os Estados Unidos que se arrisca, antes de tudo, a colocar à prova o lento processo de reconstrução do Iraque e criar as bases de um conflito a uma escolha mais ampla”.

Na audiência aos membros do corpo diplomático dos 183 países com acreditação na Santa Sé, o Papa voltou a apelar à paz. “Renovo o meu apelo a todas as partes interessadas para que evitem um agravamento do conflito e mantenhamos acesa a chama do diálogo e do autocontrolo, no pleno respeito da legalidade internacional”, disse no passado dia 9 de Janeiro.

Num ano que surge “não tanto como sinais encorajadores, mas antes com uma intensificação de tensões e violências.” Francisco recordou a Terra Santa, lembrando à “comunidade internacional inteira a urgência de confirmar, com coragem, sinceridade e no respeito pelo direito internacional, o seu compromisso e apoio ao processo de paz entre Israel e a Palestina”, assim como a Síria, envolta numa “cortina de silêncio que corre o risco de encobrir a guerra.” Referiu ainda o Iémen e a Líbia e lembrou a Venezuela “para que não esmoreça o empenho na busca de soluções.”

“Os líderes políticos devem esforçar-se por restabelecer, urgentemente uma cultura de diálogo em prol do bem comum e por fortalecer as instituições democráticas e promover o respeito pelo estado de direito, a fim de prevenir deslizes anti-democráticos, populistas e extremistas” destacou o Papa, os membros do corpo diplomático dos 183 países com acreditação na Santa Sé.

Já no fórum Mundial Económico o Papa Francisco desafiou os participantes a manter sempre o homem no centro das suas visões económicas e ambientais. Pela voz do cardeal Peter Turkson o Papa sublinhou ainda no seu discurso a importância de uma ecologia integral que se preocupa com o homem e não apenas com o planeta. Mas o conceito que liga todas estas preocupações, e que jamais devemos esquecer, é que somos todos membros da mesma família humana, “A obrigação moral de cuidar uns dos outros deriva deste facto, tal como o princípio de colocar o homem, e não apenas a procura do poder e do lucro, no centro da política pública.”

Um dever disse o Papa, que não diz apenas respeito a instituições religiosas ou sociais, “mas aos sectores empresariais e aos governos, e é indispensável na busca por soluções equitativas aos desafios que enfrentamos”.

Segundo Francisco, um verdadeiro desenvolvimento humano apenas pode florescer quando “todos os membros da família humana são incluídos em, e contribuem para a busca pelo bem comum “ Ao procurar o progresso genuíno, recordemo-nos que ao espezinhar a dignidade do outro estamos de facto a menorizar o nosso próprio valor”, concluiu o Papa.

As projecções sobre as consequências das nossas acções de hoje começam a moldar e a orientar as nossas vidas. E isto é novo. A concepção do mundo da minha geração e das gerações anteriores foi definida por noções do passado, de consumismo, de crescimento de acumulação de riqueza e não posso fingir estar isento dessa perspectiva. Vimos o presente através da lente do que o tinha precedido. Esperávamos que o mundo fosse previsível e que o futuro se baseasse no passado. Hoje em dia, na era do Antropoceno (História Natural da Criação), tornou-se claro que temos de mudar de atitude – o presente e o futuro estão a tornar-se cada vez mais imprevisíveis.

Neste princípio do ano com sinais vermelhos múltiplos o Papa é uma voz que nos desafia também quando nos diz: “Hoje, absorvidos no turbilhão das coisas, lutamos para parar, olhar para dentro de nós mesmos, fazer silêncio para ouvir o grito de sofrimento da humanidade.

O consumismo de hoje também é verbal: quantas palavras inúteis, quanto tempo desperdiçado contestando e ousando, quantas ofensas gritadas, independentemente do que foi dito. O silêncio, pelo contrário, ajuda a preservar a memória. Se perdermos a nossa memória, destruiremos o futuro. Que o aniversário do Holocausto, a indescritível crueldade que a humanidade descobriu 75 anos atrás, seja um apelo a nos determos, a ficarmos em silêncio e a fazermos memória. Serve-nos para não nos tornarmos indiferentes.

Estas questões e muitas outras nos questionam hoje e nos interrogam sobre o sentido profundo da crise que nos atravessa e sobe o caminho de esperança que se pode percorrer para conferir uma nova mensagem na nossa sociedade.