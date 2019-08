Já passaram alguns anos desde que a democracia permitiu entregar nas mãos dos madeirenses decisões importantes sobre o seu próprio futuro. Adaptar impostos, ter as suas próprias receitas fiscais, criar um sistema regional de saúde, gerir o parque escolar e implementar modelos de gestão educativa distintos, promover a economia regional, atrair investimento externo, estabelecer o salário mínimo, criar novos instrumentos de distribuição de rendimentos, gerir e implementar os fundos europeus, decidir o investimento público, organizar e estabelecer regras de funcionamento para os diferentes sectores da actividade económica, criar e promover o seu sector público empresarial, eleger um parlamento regional, para fazer leis, para debater os temas da nossa região e fiscalizar o governo eleito regionalmente.

Portanto, para quem ainda não percebeu a Madeira não é o Algarve. É uma região autónoma com governo e parlamento próprio previsto na nossa constituição. Não surgiu por acaso, nem nos caiu no colo. Foi uma conquista de muitos madeirenses que foram consolidando a vontade legítima de entregar ao povo da Madeira a decisão sobre o seu próprio futuro. Nem sequer surge apenas depois da instauração da democracia . Este sentimento autonomista é estrutural. Está no sangue da nossa gente e são vários os sinais, ao longo da história, que demonstram esta mentalidade que confronta com as sucessivas discriminações a que este povo foi sujeito. É fácil compreender que esta vontade de determinar os nossos destinos é directamente proporcional ao centralismo profundo que está enraizado no país mas que tem proeminência na capital. Por isso, nada está garantido, nem mesmo uma autonomia de 40 anos em que muitos participaram activamente de vários quadrantes da sociedade e de várias motivações politico/partidárias. Os heróis da conquista da autonomia não se esgotam numa classe, numa orientação política, nem mesmo num único período . O madeirense anónimo que tem orgulho no seu trabalho e que quer o melhor para a sua a terra, a sua família e para si próprio deposita confiança nos seus concidadãos para defender o património que atravessou gerações e que fez dos madeirenses um povo com “raça” capaz de lutar pelos seus próprios interesses e impedir que seja decidido por outros, à distância ou por intermédio, o que deve ser tratado por nós.

É esta a essência da autonomia e hoje, depois de tantas vicissitudes, ter consciência deste fenómeno é conhecer e perceber bem “de que fibra” é feita o povo da Madeira.

Mas é tempo de dar novo impulso a este espírito autonomista . Passar do que já chamei da autonomia da combate para a autonomia consolidada. O que temos hoje na relação com o país e nos instrumentos autonómicos disponíveis foi o resultado de um combate duro, quase primário, nem sempre bem sucedido e algumas vezes com resultados não tão bons como esperados na sua concepção. Houve sempre obstáculos que dificultaram a obtenção mais rápida e mais plena dos objectivos. E muitos desses “obstáculos” continuam por lá. Na realidade, o que não faltam são centralistas espalhados em todo o continente e nos lugares de decisão, sempre prontos a despejar um balde de água fria aos legítimos interesses autonomistas. A luta já não é corpo a corpo ou homem a homem. E muito menos um combate a realizar numa perspectiva providencial . Precisamos de inteligência, de estratégia, de liderança e de demonstrar resultados.Demonstrar ao país que encerraremos este período das enormes conquistas, que se pode resumir como a autonomia de combate, acabando, finalmente, com o Representante da República, esse empecilho constitucional que nos ofende enquanto portugueses de pleno direito. Mas agora, acabando com esse embuste, temos uma nova agenda . Mais exigente mas também estamos bastante melhor preparados. Para isso os madeirenses e os seus representantes devem construir os consensos necessários para não falharmos. Não resistir à tentação de eleger a autonomia plena como arma de arremesso político na Região pode ser fatal. A autonomia plena deve trazer novas evoluções no quadro fiscal, no contexto da educação, na relação com o exterior, na saúde, nas responsabilidades do estado, na continuidade territorial, no relacionamento com os órgãos de soberania, no financiamento da economia e finanças regionais, no modelo de avaliação dos custos de ultraperiferia, sempre numa perspectiva evolutiva e por objectivos .

Estamos nesse tempo, no tempo da Autonomia Plena. Devemos estar juntos nessa luta, distinguindo sempre o que deve ser essencial para construir os consensos de modo a que os adversários não tenham argumentos para travar as nossas legítimas expectativas. Há tanto espaço para afirmar as diferenças mas não há muitas oportunidades para unirmos esforços para construir o nosso futuro colectivo .