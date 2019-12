O aumento do Salário Mínimo e o ‘congelamento’ dos restantes

Desde 2015 que a valorização do Salário Mínimo (SMN), no país e na região, ajudou a melhorar, um pouco, a vida das pessoas. Contudo, apesar dessa valorização ser ainda insuficiente enquanto instrumento fundamental de diminuição das assimetrias sociais e, por isso, ser necessário avançar ainda mais, a verdade é que os salários médios dos restantes trabalhadores desvalorizam-se há anos e arriscam-se a ser ‘apanhados’ pelo Salário Mínimo. Detenhamo-nos, por exemplo, em muitas carreiras da administração pública. A valorização do SMN obrigou a que as pessoas detentoras de categorias profissionais cujos vencimentos eram mais baixos vissem esses mesmos vencimentos aumentados para acompanharem essa mesma valorização. No entanto, os trabalhadores – muitos deles com dezenas de anos de serviço – cujo patamar salarial se encontra nos 700, 800 ou 900 euros mensais, por exemplo, não sentiram qualquer valorização do seu vencimento e, não raras vezes, levam, atualmente, para casa ao final do mês sensivelmente o mesmo que levavam há 8, 9 ou 10 anos, sendo que, alguns deles, deverão ser ‘apanhados’ pelo Salário Mínimo, no próximo quadriénio. Se a valorização do Salário Mínimo é bem-vinda a desvalorização salarial dos restantes trabalhadores, da administração pública ou do setor privado, é inaceitável. Já chamei a atenção do vice-presidente do governo regional, que tem a tutela da administração pública no Executivo madeirense, para esta situação injusta, quando estive no Parlamento, mas parece que ninguém quer ver. O governo da República não fez melhor e limitou-se a mexer no Salário Mínimo o que, reconheça-se, não sendo coisa pouca é claramente insuficiente. Precisamos que a valorização do Salário Mínimo se reflita na valorização salarial dos vencimentos situados nos patamares imediatamente a seguir. Essa valorização, na administração pública regional, é possível ser concretizada imediatamente por decisão do governo da nossa região autónoma. No setor privado deverão ser as empresas a promover essa mesma valorização. Cabe aos órgãos de governo da região a tarefa de sensibilizarem as associações empresariais para este desígnio urgente. Que fique claro: o que está mal não é a valorização do Salário Mínimo. O que está mal é a não valorização do Salário Médio. Com salários valorizados teremos profissionais mais motivados, o que, certamente, beneficiará os serviços públicos e as empresas.