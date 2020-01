O povo português sempre foi pródigo na descoberta de novos caminhos. A epopeia dos descobrimentos é prova disso mesmo. É esse o retrato do novo Governo Regional para os próximos 4 anos. No fundo, um novo caminho de uma realidade autonómica que se tem construído à custa de muito esforço e dedicação.

Pela primeira vez temos dois partidos no poder, o que no fundo nos aproxima dos países europeus mais desenvolvidos, que se adaptam a coligações entre forças estratégicas, imprimindo-lhes uma realidade democrática mais consolidada, em que duas forças se entendem a bem de uma região. Revela inteligência e maturidade política. É assim que defino os primeiros 100 dias de governação. No consolidar de estratégias e no encaixar das peças do puzzle.

100 dias em que a tónica tem sido o entendimento como finalidade para o bem comum. Com o orçamento alinhado para o crescimento, faltará neste momento definir apenas um espaço de influência de vital importância, o da agência de Promoção da Madeira.

Em tudo o mais uma escolha de pessoas com capacidade reconhecida para desempenhar as funções a que foram destinadas, e um projecto que se entrelaça com as necessidades dos mais jovens e da classe trabalhadora. Sendo cedo para quaisquer prognósticos diria que estão construídas bases sólidas para um trabalho de sucesso até ao fim do mandato. Que assim seja, a bem do povo madeirense.