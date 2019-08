Novo Hospital da Madeira – o ziguezague do PS

Vem de longe a hipocrisia e a trapalhice do PS quanto ao financiamento enquanto Projecto de Interesse Comum do novo Hospital que todos os Madeirenses precisam.

Na Assembleia da República, em 2010, o PCP apresentou a proposta que se transcreve e teve votos contra do PS:

“Recomenda ao Governo que considere a construção de um novo hospital da Madeira como projecto de interesse comum

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:

a) Considere a construção do novo hospital na Madeira como projecto de interesse comum e salvaguarde o seu carácter público, no sentido de garantir a prestação de cuidados de saúde hospitalares às populações da Região Autónoma da Madeira, no respeito pelo princípio da solidariedade nacional;

b) Assegure o apoio financeiro à construção do novo hospital da Madeira por razões de interesse nacional em cooperação com os órgãos de governo próprio da Região Autónoma da Madeira.

Aprovada em 2 de Julho de 2010.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama” (publicada no Diário da República, Iª série, nº 142, de 23 de Julho de 2010)”

Fui ao site da Assembleia da República e vi esta preciosidade que deve afligir Cafofo, Costa e Carlos Pereira, cada um que veja esta sacanice à RAM:

“Vamos votar o projecto de resolução n.º 112/XI (1.ª) — Recomenda ao Governo que considere a construção de um novo hospital da Madeira como «projecto de interesse comum» (PCP). Submetido à votação, foi aprovado, com votos a favor do PSD, do CDS-PP, do BE, do PCP e de Os Verdes e votos contra do PS.

A Sr.ª Ana Catarina Mendonça (PS): — Peço a palavra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente: — Faça favor, Sr.ª Deputada.

A Sr.ª Ana Catarina Mendonça (PS): — Sr. Presidente, peço desculpa, mas, com tantos guiões, não sei que votação foi esta, pelo que peço à Mesa que me seja dado um momento para me situar.

O Sr. Presidente: — Sr.ª Deputada, acabámos de votar o projecto de resolução n.º 112/XI (1.ª), apresentado pelo PCP, que recomenda ao Governo que considere a construção de um novo hospital da Madeira como «projecto de interesse comum», que está na última folha do guião, concretamente, na página 14.

A Sr.ª Ana Catarina Mendonça (PS): — Então, a nossa votação é contra, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente: — Foi o que foi indicado pela Mesa, Sr.ª Deputada, uma vez que foi essa a posição manifestada pela bancada do PS.

A Sr.ª Ana Catarina Mendonça (PS): — Com certeza, Sr. Presidente. É só para que não fiquem enganos na votação. Eu não tinha visto qual era a votação e, por isso, quis clarificar qual a posição de voto do PS.

O Sr. Presidente: — Está esclarecido que o que foi indicado pela Mesa corresponde ao que é a realidade”. (Diário das Sessões da Assembleia da República, nº 076 de 3 de Julho de 2010).

Todos os partidos, excepto o PCP, defenderam no passado a ampliação do actual hospital como Projecto PIC, que não é uma esmola, mas sim uma exigência legal.

As insinuações dos deputados do CDS e do PS quanto ao custo do edifício e do equipamento, encaixam bem em quem está habituado em chafurdar nos dinheiros públicos.

Recentemente aquela Dr.ª Deputada que votou contra a proposta do PCP veio aqui à Madeira, e de forma “colonialista” dizer que a RAM não tinha ambição quanto ao Novo Hospital. Outros Secretários do PS, e também até um ex-Ministro vieram aqui à Colónia dizer que somos uns coitadinhos que nem sabem usar o dinheiro que o Império prometeu (e só prometeu).

De boas intenções está o mundo cheio, mas a massa que é necessária vir no âmbito do Projecto de Interesse Comum não aparece. Lembram-se daqueles enormes cartazes a dizer que já vinha o dinheiro, lembram-se de já em 2016 o dinheiro estava plasmado no Orçamento de Estado.

É, posso bem dizer, porque não te calas PS?

Se esta gente quer ser alternativa ao actual Governo, é melhor tomar juízo e evitar muito sol na moleirinha. Por isso sou coerente, desde 2001 que defendo um Hospital Público, de gestão pública, com financiamento parcial da República.