Novo ano e velha conversa

O ano despertou num sol inusitado para a época vinda já do ano arrumado lá atrás. Para uns foi um ano esplêndido, para outros um ano aziago. É sempre assim. Uma vez mais a roda gira, e as regras do tempo - que nos vai medindo a inevitável finitude para onde nos inclinamos - marca a implacável cadência de tudo quanto nos escapa por entre os dedos, a cada segundo que passa. Este ano terá promessas renovadas, retemperadas e outras novas em folha. Mas os dias passarão, e com eles o ritual do encantamento das serpentes que de língua bífida granjeiam as mesmas simpatias com os seus discursos redondos, ilusórios, e pretensamente assépticos. Governos e oposições balanceiam-se na dança e a comunicação social em crise, lá irá tentando se manter à tona, para cumprir com a nobre missão de informar pese embora os hirtos pés-de-microfone que não raramente se mostram estáticos, apáticos. Para quem ainda se interessa pela política, há muito que notamos uma dessintonização entre a oposição regional e o governo nacional, que apesar de serem das mesmas cores, adoptam comportamentos distintos em ambos os parlamentos onde estão representados. A unidade nacional mais do que se esfumar pela geografia, escorre pelo ralo da mesquinhez doméstica dos interesses intestinos de facção. Alguns dos nossos representantes são apenas reles figurantes, assalariados não da coisa pública a eles confiada, mas dos directórios partidários deste sistema político que desvirtua a etimologia democrática que lhe está subjacente no estado puro. Os poderes mantêm a separação iniciado no século XIX, mas a moderação presidencial figurativa que temos, é uma ilusão emplumada de adornos frenéticos, que escorre tolos afectos distantes da exigível sobriedade presidencial. Realizar Portugal nas ilhas não é a mesma oportunidade de quem se aventura no Atlântico a partir do Tejo. É sentir-se aprisionado pelo mesmo oceano, cujo sal tempera a rudeza do basalto que se esgueira sobre as águas, e que nos confere um natural isolamento na fruição dos benefícios que os portugueses continentais não sentem, nem avaliam.

De novo desfraldam-se bandeiras, ensaiam-se conhecidos bailados e contam-se armas que sustentem a viabilização dum Orçamento de Estado. Um orçamento é uma “previsão”, orientada, fundamentada de escolhas. Umas mais óbvias que outras. Outras não passarão mesmo de previsões orientadas para serem congeladas, como um garantido nado-morto. As cativações são um étimo comum a que um governo de esquerda deveria se envergonhar de apresentar. Quem advoga serviços públicos de excelência e um Estado forte nas suas funções básicas, não pode contemporizar com a depauperação existente nos serviços públicos com a chancela de Mário Centeno que oscila em esquizofrénicos discursos entre Lisboa e Bruxelas. Depois de convencer a horda popular que vota, e satisfazer os algozes camaradas da foice e martelo, há que se cingir às burocracias da UE, pois o balão da rebeldia dos Syrisas desta vida, esvazia-se num ápice, como se viu na Grécia há uns anos. A realidade é lixada, dirão os mais pragmáticos.Eu vou-me manter atento e alerta. A vida ensina-nos a peneirar o que realmente importa. E para essa contínua lição, venham mais anos para aprender...Há um século atrás, o Portugal político da Iª República também estava louco...